В Британии впервые назначили женщину главой разведки МИ-6
Блейз Метревели стала самой молодой руководительницей МИ-6 в истории
Блейз Метревели официально заняла пост главы МИ-6, сменив Ричарда Мура и став первой женщиной во главе британской разведки.
Карьерная сотрудница британских спецслужб Блейз Метревели приступила к обязанностям руководителя внешней разведки МИ-6, передает ТАСС. Она сменила Ричарда Мура, который возглавлял службу пять лет, и стала самой молодой начальницей в истории ведомства, основанного в 1909 году.
Метревели начала карьеру в МИ-6 в 1999 году, значительную часть работы посвятив регионам Ближнего Востока. Ее считают экспертом по арабскому миру, а также отмечают свободное владение арабским языком и опыт жизни в Саудовской Аравии в детстве.
По информации газеты The Times, Метревели на новом посту планирует уделять особое внимание восстановлению британского влияния на Ближнем Востоке. Источник издания подчеркнул: «Она будет в основном сосредоточена на этом. Будет очень интересно посмотреть, сможет ли Британия повлиять на ситуацию [в секторе Газа]».
The Times также отметила хорошее знание Метревели российской тематики. Ранее она возглавляла технологический департамент МИ-6 и собирается сделать работу спецслужбы более открытой и прозрачной с помощью соцсетей.
Метревели стала 18-м руководителем МИ-6, о ее назначении было объявлено 15 июня на сайте британского правительства. Она окончила Кембриджский университет по специальности антропология. Газета The Daily Mail сообщила, что ее дед Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из Чернигова, участвовавшим в преступлениях против евреев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деда нового руководителя разведки Британии Блейз Метревели военным преступником. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Блейз Метревели станет первой женщиной во главе службы внешней разведки МИ-6. Советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший одновременно на КГБ и британскую разведку, скончался на 87-м году жизни.