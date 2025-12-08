Tекст: Вера Басилая

По данным Financial Times, Франция, поддержав предоставление Украине «репарационного кредита», не стала включать замороженные в частных банках страны российские активы в эту схему, передает ТАСС.

Причиной стал особый характер контрактных обязательств между российскими вкладчиками и французскими частными банками, что отличает их от депозитария Euroclear.

Анонимный чиновник заявил, что банки страны «не желают участвовать в дискуссиях» о передаче этой собственности Киеву. По данным издания, на счетах французских банков находится около 18 млрд евро российских активов, это второй показатель в Европе после Бельгии. Названия банков не раскрываются, однако, по оценкам, большая часть находится на счетах BNP Paribas.

Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что обсуждение банковской информации столь же деликатно, как и опубликование медицинских данных. Он указал, что в зависимости от договоров, частные банки могут оказаться обязаны выплачивать России проценты по этим средствам.

В целом в странах Европы блокировано порядка 210 млрд евро суверенных активов России, из которых 185 млрд размещены в Euroclear. Оставшиеся 25 млрд распределены по прочим счетам, однако их точное местонахождение официально не раскрывается.

Издание Politico сообщило, что Франция должна вложить 34 млрд евро, что составляет 16,2% ее валового национального дохода, в обеспечение кредита для Украины за счет замороженных российских активов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о надежде, что Евросоюз сможет сохранить контроль над российскими активами, замороженными в Европе.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен сказал, что Бельгия не собирается передавать замороженные российские активы Украине без европейских гарантий их защиты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа планирует украсть российские активы для поддержки «военной машины» Киева.

Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.