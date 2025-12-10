  • Новость часаУкраинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Мерц стал худшим канцлером Германии после Гитлера
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»
    Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 21:53

    Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над подлете к Воронежу

    Гусев: Обломок сбитого БПЛА повредил многоквартирные дома в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель, на левом берегу города несколько многоквартирных домов получили повреждения остекления и конструкций, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    На подлете к Воронежу дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили воздушную цель, сообщил Гусев в Max.

    По словам губернатора, в результате падения обломков пострадало остекление и конструкции нескольких жилых домов в левобережной части города.

    На месте происшествия дежурят автомобили скорой помощи и работают оперативные службы. Сейчас специалисты продолжают осмотр территорий, информация о возможных пострадавших уточняется. Власти предупреждают, что на земле могут остаться взрывоопасные элементы.

    Гусев призвал жителей Воронежа проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам, а при обнаружении таковых сразу звонить по номеру 112. Кроме того, воронежцам напомнили о необходимости воздерживаться от публикации фотографий и видеозаписей с последствий работы ПВО в интернете, особенно с деталями местоположения.

    Министерство обороны России заявило, что системы ПВО сбили 31 беспилотник над пятью регионами.

    В Воронежской области 4 декабря женщина получила травмы из-за падения обломков сбитого дрона.

    Ранее в Воронежской области обломки БПЛА повредили топливные резервуары.

    10 декабря 2025, 00:59
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник ответил отказом на территориальные уступки, процитировав фильм «Место встречи изменить нельзя» и сказав фразу на русском языке.

    Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности впервые произнес речь на русском языке, передает РИА «Новости». Он решительно отверг какие-либо территориальные уступки с стороны Киева.

    Мельник заявил: «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – произнес дипломат по-русски, процитировав известную фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Затем представитель Украины перевел свою реплику на английский язык и пояснил, что бублик – это бейгл.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.


    10 декабря 2025, 13:14
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    10 декабря 2025, 11:56
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    10 декабря 2025, 10:48
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации.

    Лавров акцентировал, что Россия не стремится к вооруженному конфликту с Европой: «Как подчеркивал президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет». При этом министр отметил, что любые шаги, которые власти России сочтут враждебными, не останутся без реакции, передает РИА «Новости».

    Министр также прокомментировал позицию Евросоюза, заявив, что его руководство «в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию». Лавров подчеркнул, что весь политический капитал Европы вложен в «войну с Россией руками и телами украинских граждан», однако, по мнению Москвы, такие действия не приведут к победе над Россией.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    10 декабря 2025, 14:29
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили создание демилитаризованной зоны на Украине в качестве возможного варианта регулирования вопроса о границах, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    По данным WP, ожидается, что эта зона может пройти вдоль всей будущей линии прекращения огня и иметь ширину, достаточную для запрета размещения тяжелого вооружения, передает ТАСС.

    Собеседники издания отметили, что подобная зона должна быть строго контролируемой и напоминать по принципу действия так называемую «корейскую модель». Такая инициатива изложена американской стороной в трех документах, направленных Киеву в рамках мирного плана, пишет издание.

    В январе советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине.

    10 декабря 2025, 08:10
    ВС России форсировали Гайчур и начали бои в центре Гуляйполя

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные форсировали реку Гайчур и вступили в активные бои на центральных улицах Гуляйполя в Запорожской области, сообщил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    Вооруженные силы России успешно преодолели реку Гайчур и начали сражения в центре города Гуляйполе, сообщает ТАСС. Об этом заявил депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко, который также является заместителем председателя комитета по обороне региона и участником специальной военной операции.

    По его словам, можно надеяться, что Гуляйполе до конца текущего года ВС России освободит. Кроме того, после освобождения Новоданиловки существует возможность, что в те же сроки будет освобожден город Орехов.

    Юрченко подчеркнул, что россияне максимально быстро движутся к городу Запорожье. Он напомнил, что этот город конституционно считается частью Российской Федерации и направление на него рассматривается как стратегически важное.

    Минобороны заявило, что Гуляйполе, ведущие к нему дороги и все прилегающие территории находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

    Авиационные удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем.

    10 декабря 2025, 18:07
    Коломойский сообщил о покушении на Миндича

    Коломойский сообщил о покушении на Миндича
    @ Сазончик Константин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на своего близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Преступление, по словам Коломойского, произошло 28 ноября в Израиле, где в этот момент находился Миндич, передает ТАСС.

    «На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу», – сказал он на заседании суда.

    В результате покушения пострадала домработница Миндича, сам бизнесмен остался невредим. По словам Коломойского, преступники арестованы.

    Ранее Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    В начале декабря суд на Украине заочно определил меру пресечения для Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    10 декабря 2025, 18:59
    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных

    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.

    Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    10 декабря 2025, 16:40
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    10 декабря 2025, 12:34
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове, а также ведут зачистку Светлого и Гришино в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Вольного, Шевченко, Доброполья, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Алексеевки, Андреевки, Бунякино, Новой Сечи и Кучеровки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Старицей, Полковой Никитовкой, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, две израильские радиолокационные станции RADA, четыре склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Куриловки, Ковшаровки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре бронемашины, в том числе американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG, 12 пикапов и шесть складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ поблизости от Северска, Краматорска, Миньковки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять складов матсредств и склад горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Горьким, Терноватым, Косовцево, Варваровкой, Добропольем, Новониколаевкой и Гуляйполем в Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм гаубица М777 и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. Днем ранее они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР. А до этого ВС России освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    10 декабря 2025, 04:21
    Марочко: ВС расширили буферную зону в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    После освобождения Остаповского подразделения армии России расширили буферную зону на один километр на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области позволило Вооруженным силам России расширить буферную зону более чем на километр, передает ТАСС. Данные озвучил военный эксперт Андрей Марочко.

    «С освобождением населенного пункта Остаповское наши военнослужащие увеличили более чем на один километр буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили буферную зону вокруг Красноармейска.

    10 декабря 2025, 17:36
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы и еще два получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    ВСУ обстреляли Алешкинскую районную больницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале. По его словам, в результате атаки погибли три человека, еще двое получили ранения, среди них женщина. Все пострадавшие и погибшие являлись сотрудниками медучреждения.

    Губернатор отметил, что одно из зданий больницы получило серьезные повреждения. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы региона. Тяжелораненый мужчина находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на улице Алешек в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина.

    До этого Сальдо сообщал, что украинские военные подразделения по заказу бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области.

    При этом, двумя неделями ранее российские военные уничтожили плавсредство с десантом Вооруженных сил Украины в районе Херсона.


    10 декабря 2025, 09:01
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали четвертый по счету за утро среды беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    До этого утром в среду Собянин сообщал о трех уничтоженных беспилотниках на подлете к столице.

    10 декабря 2025, 01:54
    В ДНР ликвидирован чернокожий наемник ВСУ с татуировкой в виде свастики

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевого столкновения в ДНР российские военные уничтожили чернокожего наемника, у которого на экипировке и теле были выявлены свастика и другие экстремистские символы.

    Российские военные ликвидировали чернокожего наемника с нацистской символикой в ДНР, передает РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным «Волк» рассказал, что на месте боя были обнаружены тела, предположительно, граждан других государств.

    «Обнаружили, но они уже были мёртвые. Были чернокожие. Позывной «Дантес». М16 американского производства. При себе имели гранаты – тоже американского происхождения», – сообщил «Волк». Он отметил, что все найденные предметы вооружения были произведены в США.

    По словам бойца, на экипировке и теле одного из погибших были обнаружены экстремистские символы, в том числе нацистская свастика и соответствующая татуировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня. От военных ВСУ начали требовать знание английского языка.


    10 декабря 2025, 03:38
    Хакеры раскрыли поставки антидроновых комплексов Piranha для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к информации о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями.

    Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к полной информации о военных частях и подразделениях ВСУ, которые закупают современные антидроновые комплексы Piranha, передает РИА «Новости». Анонимный представитель одной из хакерских групп рассказал, что больше всего заказывают модель Piranha DF-M, обладающую радиусом подавления до 150 метров и ценой около одного миллиона гривен, что составляет примерно 1,8 млн рублей.

    Система, по его данным, способна блокировать частоты в трех каналах и рассчитана на круглосуточную работу, делая перерыв на 15 минут каждый час. В числе заказчиков названы обычные части, штурмовые бригады и даже украинские фонды.

    Упомянуты конкретные части, куда поступали поставки: войсковая часть 3027 нацгвардии Украины, части 3074 и А4718, ВЧ 3057 «Рубеж», 54 бригада Украины «Хартия», а также другие подразделения. По словам собеседника агентства, хакеры получили подробности о сроках завершения сделок, конкретных моделях закупленных комплексов и их количестве на каждое подразделение.

    Также в базе отмечены случаи возврата новых систем обратно поставщику со стороны некоторых военных. Хакеры подчеркнули, что эти сведения отражают реальную картину закупок и могут использоваться для дальнейшего отслеживания военных поставок на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    10 декабря 2025, 18:14
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам

    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам армии России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два воинских подразделения ВС России стали гвардейскими за проявленный героизм и мужество в ходе боевых действий. соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «гвардейский» сразу двум подразделениям российской армии, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту документа, такое решение было принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». В указе отдельно отмечено, что 44 инженерно-саперному полку теперь присваивается наименование «44 гвардейский инженерно-саперный полк».

    Аналогичное почетное название получил 299 парашютно-десантный полк, который теперь будет именоваться «299 гвардейский парашютно-десантный полк». Оба документа подписаны 10 декабря и с этой даты вступают в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 255-му мотострелковому полку за героизм в боевых действиях.

    Неделей ранее президент России  поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания «гвардейский».

    До этого Владимир Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

