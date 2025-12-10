Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.15 комментариев
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над подлете к Воронежу
Гусев: Обломок сбитого БПЛА повредил многоквартирные дома в Воронеже
Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель, на левом берегу города несколько многоквартирных домов получили повреждения остекления и конструкций, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
На подлете к Воронежу дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили воздушную цель, сообщил Гусев в Max.
По словам губернатора, в результате падения обломков пострадало остекление и конструкции нескольких жилых домов в левобережной части города.
На месте происшествия дежурят автомобили скорой помощи и работают оперативные службы. Сейчас специалисты продолжают осмотр территорий, информация о возможных пострадавших уточняется. Власти предупреждают, что на земле могут остаться взрывоопасные элементы.
Гусев призвал жителей Воронежа проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам, а при обнаружении таковых сразу звонить по номеру 112. Кроме того, воронежцам напомнили о необходимости воздерживаться от публикации фотографий и видеозаписей с последствий работы ПВО в интернете, особенно с деталями местоположения.
Министерство обороны России заявило, что системы ПВО сбили 31 беспилотник над пятью регионами.
В Воронежской области 4 декабря женщина получила травмы из-за падения обломков сбитого дрона.
Ранее в Воронежской области обломки БПЛА повредили топливные резервуары.