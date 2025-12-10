  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 20 украинских беспилотников
    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    Euroclear оценил подлежащие возможной утрате в России активы
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения
    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней
    Постпред Украины при ООН пообещал «дырку от бублика» вместо Украины
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    Звонки из-за рубежа решили промаркировать для защиты от мошенников
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    10 декабря 2025, 08:38 • Новости дня

    На подлете к Москве сбили третий беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили третий за утро среды беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб, указал глава города в своем Telegram-канале.

    Ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве сбили два беспилотника.

    9 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 60–90 дней

    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.

    Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине, передает ТАСС.

    «Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров и от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения», – сказал он.

    «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов», – добавил Зеленский.

    «Я всегда готов», – подчеркнул Зеленский, ранее отвечая журналистам итальянских изданий на вопрос по поводу слов президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявлял, что Киев якобы использует боевые действия как предлог, чтобы не проводить выборы.

    Президентские полномочия Зеленского официально завершились 20 мая 2024 года, однако киевские власти объяснили отказ от проведения выборов военным положением. Они утверждают, что проведение голосования невозможно до окончания боевых действий.

    Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Украина умалчивает о решении своего Конституционного суда от мая 2014 года, согласно которому президентский срок не может быть продлен. По словам Путина, срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    Сообщалось, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после утверждения этого плана.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    9 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Новая схема Киева по воровству денег связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ в рамках «чешской инициативы», сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

    Польская компания PHU LECHMAR станет ключевым посредником в хищениях денежных средств западных налогоплательщиков при поставках артиллерийских снарядов для ВСУ, сообщается на сайте СВР России.

    Новая схема реализуется в рамках так называемой «чешской снарядной инициативы» и подразумевает закупку снарядов в странах Восточной Европы и Глобального Юга по 1 тыс. долларов за единицу с последующей переупаковкой и передачей Украине уже под видом польской продукции по цене 5 тыс. долларов за штуку.

    Оплату завышенных поставок обеспечивают Британия, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие страны Запада. Согласно данным СВР, коррупционные «откаты» ответственным должностным лицам указанных государств уже заложены в бюджет схемы.

    PHU LECHMAR ранее уже привлекала внимание СМИ подозрениями в операциях по обналичиванию западной помощи для украинских силовых ведомств. Этой фирмой интересовались лица, связанные с бывшим руководителем офиса президента Украины Ермаком, а также представителями коррупционной группы Миндича – Зеленского.

    В спецслужбе отмечают, что несмотря на широкую огласку коррупционных скандалов, представители украинского руководства продолжают использовать скомпрометированных посредников и усиливают схемы обогащения на военных поставках.

    В сообщении СВР также подчеркивается, что проект «мирного плана» Дональда Трампа вызывает негатив у окружения Зеленского, поскольку угроза устойчивого урегулирования может разрушить их коррупционные схемы, основанные на войне.

    Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений.

    Первый зампред движения ANO Карел Гавличек не исключил завершения чешской инициативы по поиску и поставке артиллерийских снарядов для Украины.

    Украина получила до 3,5 млн артиллерийских снарядов по чешской инициативе в 2024 и 2025 годах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.

    9 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

    Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп потребовал выборов президента Украины

    Трамп: Украине пора провести президентские выборы

    Трамп потребовал выборов президента Украины
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    По словам Трампа, украинский народ заслуживает право на подобный выбор, а власти страны якобы используют ситуацию с конфликтом, чтобы выборы не проводить. «Прошло много времени. Все не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил Трамп журналистке издания Politico, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на сегодня переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Он подчеркнул: у России нет сомнений в преимуществах на переговорах, и на данный момент ситуация складывается не в пользу Киева.

    Кроме того, американский президент выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придется принять условия урегулирования, так как, по словам Трампа, он «проигрывает». Трамп добавил, что Зеленский должен «взять себя в руки» и начать движение в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов. СМИ сообщали, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после его утверждения.

    10 декабря 2025, 00:59 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН пообещал «дырку от бублика» вместо Украины

    На заседании Совбеза ООН постпред Украины перешел на русский язык

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник ответил отказом на территориальные уступки, процитировав фильм «Место встречи изменить нельзя» и сказав фразу на русском языке.

    Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности впервые произнес речь на русском языке, передает РИА «Новости». Он решительно отверг какие-либо территориальные уступки с стороны Киева.

    Мельник заявил: «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – произнес дипломат по-русски, процитировав известную фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Затем представитель Украины перевел свою реплику на английский язык и пояснил, что бублик – это бейгл.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.


    9 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев

    Полонист Стремидловский: Польша старается отойти от «украинской пропасти»

    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
    @ Suzanne Plunkett/AP/ТАСС,IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского, поскольку Варшава не рассматривает Киев как равноправного партнера. Но на Банковой все равно попытаются задействовать польского лидера в своих политических играх, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.

    «Навроцкий не едет в Киев, чтобы не участвовать в политических играх Банковой. Это вопрос имиджа и чести. В последние годы мы видели, как к Зеленскому, выступающему в роли радушного хозяина, приезжали высокопоставленные западные политики», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

    «Польский лидер дал понять, что не рассматривает Украину как равноправного партнера. Он не допускает покровительственный тон Киева в отношении Варшавы. Более того, Навроцкий постоянно указывает на неблагодарность украинских политиков, которые должны быть признательны Польше за помощь», – указал спикер.

    В этой связи примечательно, что польских представителей не пригласили на саммит в Лондон, где Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Впрочем, отказ Навроцкого и неприглашение Варшавы за стол переговоров не стоит связывать напрямую, считает эксперт.

    «Польша стремится дистанцироваться от Киева. Этот процесс начался еще после вступления Дональда Туска в должность премьера в декабре 2023 года. Уже тогда стало понятно, что республика старается отойти от «украинской пропасти». Сейчас мы увидим продолжение этой тенденции», – продолжил аналитик.

    «Между тем, Зеленский уже заявил, что готов ехать в Варшаву, если получит запрос. Формально политес соблюден. Думаю, далее их спор по поводу первого визита будет похож на перетягивание «дипломатического каната», – резюмировал Стремидловский.

    Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что польский лидер Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Их встреча пройдет в Варшаве.

    «Мы рады, что связь с Польшей важна для президента Украины. Для нас также ценны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи в Варшаве путем открытых и активных дипломатических контактов», – написал Пшидач в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Киев ценит поддержку, которую Варшава указывает украинским беженцам и в сфере оказания гуманитарной помощи. «Украина уважает Польшу», – приводит его слова телеканал Wpolsce24.

    Несколькими днями ранее Навроцкий заявлял, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на паритетной основе. «Нельзя гарантировать реализацию украинских требований за счет польских интересов», – указывал он. Польша продолжит оказывать поддержку Украине, но будет руководствоваться национальными приоритетами, указал президент. По его словам, если Зеленский ожидает иного, то он ошибается.

    9 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    FT: Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, ожидается, что официальный Киев даст свой ответ по предложенному Вашингтоном плану в течение нескольких дней, передает ТАСС.

    Отмечается, что Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о том, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф совместно с Джаредом Кушнером, зятем президента США, настаивают на скорейшем решении. Разговор с представителями США состоялся 6 сентября, и Вашингтон, по словам чиновников, ждет согласия по предложенному плану уже к католическому Рождеству – 25 декабря.

    Зеленский в свою очередь уточнил, что ему необходимо проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем он сможет огласить решение по мирной инициативе. Один из западных чиновников сообщил, что Украина оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, Киев не может согласиться на уступки по территориям, с другой – не может проигнорировать позицию Вашингтона.

    Накануне Трамп напомнил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление Трампа прекратить боевые действия.

    9 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Президент Польши отверг приглашение Зеленского посетить Украину

    Президент Польши Навроцкий отверг приглашение Зеленского посетить Украину

    Президент Польши отверг приглашение Зеленского посетить Украину
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от поездки на Украину по приглашению Владимира Зеленского, встреча с ним пройдет в Варшаве, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

    По словам Пшадича, в Польше ценят важность отношений с Украиной, но Навроцкий встретится с Зеленским в Варшаве, в Киев по приглашению главы киевского режима он не поедет, пишут «Ведомости».

    Пшидач подчеркнул, что для Польши важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении, поэтому сейчас решается вопрос о дате встречи в Варшаве.

    Навроцкий ранее пояснил, что поддержка Украины не должна ослаблять позиции Польши на международной арене. Также он заявил, что некоторые шаги Киева говорят об отсутствии благодарности польскому народу, что, по его словам, не остается без внимания польских властей.

    Ранее Навроцкий заявил, что Польша не станет ставить интересы Украины выше собственных.

    Поддержка украинцев в Польше снизилась по данным Bloomberg.

    9 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине

    Трамп: Европа не справляется с конфликтом на Украине

    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на продолжающийся конфликт на Украине.

    Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.

    Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.

    9 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов

    Эксперт заявил о фактическом исчерпании ресурсов Украины для ремонта энергетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские энергетики столкнулись с критическим дефицитом средств для ремонта поврежденной инфраструктуры, внутри страны резервы фактически исчерпаны, заявил СМИ директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

    Ресурсы Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры практически исчерпаны, передает ТАСС, ссылаясь на заявление изданию «Страна» директора Центра исследования энергетики Александра Харченко. Он заявил: «Сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два–три месяца».

    Харченко отметил, что у «Укрэнерго» остались «какие-то закрома Украины», однако и эти резервы могут быстро закончиться. По его словам, у других компаний ресурсов хватит только на два-три удара по энергообъектам.

    Эксперт подчеркнул, что после исчерпания запасов энергетики Украины фактически окажутся в ситуации, когда повреждения энергетической инфраструктуры будет невозможно устранить с помощью доступных средств и запчастей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Чуть позже из-за крупной аварии Черниговская область Украины оказалась обесточена на 90%.

    Между тем жители Украины в числе самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    9 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Варваровки, Косовцево, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Андреевки, Варачино, Искрисковщины и Иволжанского Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Ветеринарным, Старицей и Вильчей.

    При этом потери противника составили до 235 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Ковшаровки, Подолов Харьковской области и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, семь бронемашин, в том числе британский бронетранспортер Spartan, станцию РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Северска, Платоновки, Степановки, Миньковки и Константиновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 135 военнослужащих, шесть бронмашин, включая американский бронетранспортер Stryker и канадский и бронеавтомобиль Senator. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Водянского, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки, Новокриворожья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный.

    Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две бронемашины и арторудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР

    За день до этого они  освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    ВС России освободили семь населенных пунктов за предыдущую неделю.

    9 декабря 2025, 15:09 • Новости дня
    Украинский актер из «Слуги народа» погиб в зоне СВО

    Украинский актер из «Слуги народа» Кононенко погиб в зоне СВО

    Украинский актер из «Слуги народа» погиб в зоне СВО
    @ Кино-Театр.Ру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило Государственное агентство по вопросам кино Украины.

    Кононенко также снимался в эпизодических ролях в нескольких других небольших украинских сериалах, передает ТАСС.

    Сериал «Слуга народа» был создан студией «Квартал 95» при поддержке бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень экстремистов и террористов в России). В этом проекте Владимир Зеленский исполнил роль школьного учителя истории, ставшего по сюжету президентом Украины. Считается, что популярность сериала сыграла значительную роль в победе Зеленского на президентских выборах 2019 года.

    По сюжету герой Зеленского, Василий Голобородько, обещает бороться с коррупцией и кумовством, а на пост главы государства его выдвигают ученики. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сериал намеренно использовался в рамках избирательной кампании Зеленского, так как он продавал людям надежду.

    В феврале украинский актер Алексей Самойленко, известный по сериалам «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту», погиб на фронте в возрасте 28 лет.

    9 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Трамп: На Украине нет демократии

    Трамп заявил об отсутствии демократии на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению президента США Дональда Трампа, которое он выразил в интервью газете Politico, отсутствие выборов на Украине свидетельствует о том, что в стране нет демократии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает невозможным называть Украину демократической страной, передает ТАСС. В интервью изданию Politico он отметил, что на Украине давно не проводились выборы.

    По словам главы Белого дома, призывы Украины к поддержке демократии больше не соответствуют реальности, если в стране долго отсутствует возможность выбрать власть на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине, и обвинил власти страны в затягивании голосования из-за конфликта.

    Он также отметил, что правительства европейских стран слабо реагируют на продолжающуюся ситуацию на Украине. Американский лидер также утверждает, что бывший президент США Барак Обама заставил власти на Украине отказаться от Крыма в пользу России.


    9 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины
    Сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины (ВПК), объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по цеху сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 280 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 411 беспилотников, 639 ЗРК, 26 467 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 692 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне военкор Евгений Поддубный сообщил о сбитом украинском Су-27 на Запорожском направлении.

    В понедельник ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ.

    До этого ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    9 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Каллас заявила о нежелании Евросоюза подталкивать Украину к уступкам

    Каллас: ЕС не станет подталкивать Украину к уступкам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас озвучила позицию ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева при обсуждении мира.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».

    По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.

    Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.

    А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.


    9 декабря 2025, 19:25 • Новости дня
    В Москве вынесли приговор банде организаторов мошеннических кол-центров

    Суд Москвы вынес приговор членам банды организаторов мошеннических кол-центров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский райсуд Москвы вынес приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей у социально незащищенных граждан с помощью мошеннических кол-центров, связанных с Украиной.

    Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении девяти организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством, сообщает Генпрокуратура РФ.

    По данным суда, 22-летний Максим Семеняченко создал преступное сообщество, в которое затем втянул других лиц из разных регионов страны: 41-летнего Артема Бурчака, 27-летнего Максима Соболева, 25-летнего Дениса Пимонова, 26-летнего Кирилла Волкова, 22-летнего Алексея Бородина, 22-летнего Максима Мирошниченко, 23-летнего Михаила Солодовникова и 23-летнего Дениса Хуторянского.

    Злоумышленники действовали через кол-центр за границей, используя IP-телефонию и интернет. Они выдавали себя за представителей банков и органов власти, убеждая граждан снять со счетов деньги, оформить кредиты или даже продать недвижимость и перевести средства на «безопасные счета». В основном жертвами становились социально незащищенные люди.

    С апреля по ноябрь 2024 года участники сообщества работали из офисов на Пресненской набережной и Новинском бульваре. Они принимали у курьеров наличные, пересчитывали их и переводили в криптовалюту. Общий ущерб превысил 39 млн рублей.

    Руководителями структурных подразделений были Бурчак, Волков и Солодовников, остальные выступали курьерами. Суд определил сроки наказания: Семеняченко получил 17 лет колонии строгого режима, Волков – 16 лет, Солодовников – 14 лет, Бурчак – 16 лет колонии особого режима. Бородину назначено 12 лет общего режима, Соболеву – 10 лет, Мирошниченко, Пимонову и Хуторянскому – по девять лет.

    Все осужденные также обязаны выплатить штрафы в размере от 1,3 до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, которые занимались технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.

    В Подмосковье пятью днями ранее задержали подозреваемых, организовавших офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.

    А летом ФСБ провела задержания соучастников украинских кол-центров в четырех регионах, установив их причастность к 33 эпизодам мошенничества и вымогательства у граждан России на сумму более 200 млн рублей.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации