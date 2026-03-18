Пожарный поезд выехал к горящему бизнес-центру в Москве
К месту возгорания в столичном офисном здании направили специальный железнодорожный состав из Люблино, сообщил источник в оперативных службах.
Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных, указал собеседник ТАСС.
«На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Огонь интенсивно распространяется. Дымовыделение происходит со всех этажей здания», – добавил он.
К горящему объекту выдвинулся пожарный поезд. Железнодорожный состав специального назначения следует из района Люблино для помощи в ликвидации возгорания.
Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. После начала инцидента за медицинской помощью обратились два человека.