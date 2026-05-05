    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 12:36 • Новости дня

    Мобильный интернет заработал на улицах Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители столицы вновь получили привычный доступ к банковским приложениям и мессенджерам после временных ограничений связи ради безопасности.

    Доступ к сети в столичных районах начал восстанавливаться днем во вторник, передает РИА «Новости».

    Пользователи могут без проблем открывать сайты, пользоваться браузерами и онлайн-сервисами. Связь стабилизировалась в центре города, а также на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях метрополитена.

    Компании сотовой связи перестали рассылать абонентам предупреждения о возможных сбоях. Кроме того, задержанные ранее текстовые сообщения успешно дошли до получателей.

    Позднее в Минцифры подтвердили окончание блокировок. Представители ведомства пояснили, что ограничения вводились по соображениям безопасности, а сейчас доступ к ресурсам полностью восстанавливается.

    В понедельник операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Утром 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами при отправке смс-сообщений.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    2 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Крупнейший дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Tекст: Вера Басилая

    Дата-центр ММТС-9, являющийся крупнейшей точкой межоператорского обмена интернет-трафика в России и расположенный в Москве, был вынужден перейти на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.

    Дата-центр ММТС-9, крупнейший в России узел межоператорского обмена интернет-трафиком, временно перешел на резервное питание из-за перебоев на одной из московских электроподстанций, передает ТАСС.

    Инцидент произошел днем 2 мая. В сети появлялась информация, что на объекте отсутствует электричество, а некоторые провайдеры фиксировали кратковременные сбои.

    В компании «РТК-ЦОД», управляющей дата-центром, сообщили, что работа центра обработки данных продолжается в штатном режиме. Резервные источники питания позволили обеспечить бесперебойную работу сервисов и сохранить доступ к интернет-услугам.

    Компания подчеркнула, что специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами занимаются восстановлением обычной схемы электроснабжения.

    «Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», – заявили в «РТК-ЦОД».

    Профильные ведомства занялись нормализацией работы интернета в России.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    4 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Названа дата начала отключения отопления в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице стартует плавное отключение отопления в жилых и других зданиях из-за установившихся теплых погодных условий.

    Отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая, сообщает столичный комплекс городского хозяйства, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что специалисты приступят к поэтапному переводу системы теплоснабжения города на летний режим работы, поскольку температура наружного воздуха достигла необходимых показателей.

    По данным комплекса, отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов. В сообщении подчеркивается, что отключение будет проводиться поэтапно: сначала промышленные, затем административные, затем жилые здания, после чего школы, детские сады и лечебные учреждения.

    Жителям напоминают, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться в круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК», в Единый диспетчерский центр или управляющую компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Завершение отопительного сезона в 2026 году ожидается с конца апреля до середины мая в зависимости от региона и погодных условий. В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.

    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    3 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над Москвой были уничтожены два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже он уточнил, что уничтожен еще один БПЛА, и добавил, что на месте также работают экстренные службы.

    Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник. 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    5 мая 2026, 08:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу утром во вторник беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сбито три дрона, на местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что за ночь над Москвой нейтрализовали третий БПЛА.

    Всего за этот период над страной уничтожили 289 дронов.

    2 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Пенсионер в Москве отдал мошенникам 71 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилой житель Москвы лишился крупной суммы после того, как мошенники вывели его на контакт через группу соседей в мессенджере и оказали психологическое давление, сообщили в прокуратуре столицы.

    Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников и потерял более 71 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. По словам представителей ведомства, 76-летнего мужчину пригласили в группу якобы соседей по дому в одном из мессенджеров.

    В этой группе пенсионер увидел сообщение о скорой замене домофона и заказал новые ключи, указав необходимые данные. «После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано», – уточнили в прокуратуре.

    Опасаясь за свои активы, мужчина заблокировал сделки с недвижимостью, однако мошенники не прекратили давление, продолжая звонить и вынуждая его снять деньги со счетов и продать две иномарки. Чтобы усилить психологическое воздействие, злоумышленники подбросили пенсионеру в почтовый ящик поддельное постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по уголовному делу.

    В итоге мужчина, находясь под контролем аферистов, передал деньги курьерам. Сумма ущерба составила более 71 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого пенсионер и его сожительница из Москвы передали мошенникам 298 млн рублей.

    Ранее другой московский пенсионер отдал мошенникам более 30 млн рублей. А в марте еще один пенсионер из Москвы передал аферистам более 10,4 млн рублей.

    3 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО перехватили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении, которое опубликовал Собянин в «Максе».

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В Ленинградской области объявлен режим угрозы БПЛА.

    3 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районе Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max.подчеркнул: «Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    2 мая 2026, 15:49 • Новости дня
    Главный католик Москвы архиепископ Пецци ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци подал в отставку, в субботу информацию об отставке провозгласили в начале мессы в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, говорится в Telegram-канале архиепархии.

    Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци подал в отставку, передает ТАСС. Информацию о его уходе объявили в начале мессы в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

    «Святейший отец принял отставку с пастырского управления митрополичьей архиепархией Матери Божией в Москве (Российская Федерация), представленную его превосходительством монсеньором Паоло Пецци, F.S.C.B., и назначил его превосходительство епископа Николая Дубинина, O.F.M. Conv., вспомогательного епископа, апостольским администратором sede vacante той же церковной юрисдикции», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале архиепархии.

    По данным Зала печати Святого Престола, официальное сообщение об отставке появилось в ежедневном бюллетене и было зачитано на мессе 2 мая 2026 года. Теперь временное руководство архиепархией переходит к епископу Николаю Дубинину, ранее занимавшему пост вспомогательного епископа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.


    5 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали второй направлявшийся к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь дрон ВСУ, направлявшийся к Москве, ликвидирован силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 1.20.

    Ранее Собянин сообщал о первом, ликвидированном в ночь на вторник БПЛА.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.

    3 мая 2026, 10:30 • Новости дня
    Во Внуково ввели временные ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В официальном канале Росавиации в Max уточнили, что это решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность полетов.

    Ранее Росавиация сообщила, что в столичном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром над Москвой были уничтожены два беспилотника.

    Вертолеты США уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    В Литве назвали причину постоянных ж/д аварий
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Дагестану обновили модель управления

    Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана и принял отставку Сергея Меликова по собственному желанию. Экс-руководитель республики попросил не направлять его на новое место работы, пока он не поможет врио вникнуть в дела региона. Какие задачи стоят перед Щукиным? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

