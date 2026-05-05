Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.13 комментариев
Мобильный интернет заработал на улицах Москвы
Жители столицы вновь получили привычный доступ к банковским приложениям и мессенджерам после временных ограничений связи ради безопасности.
Доступ к сети в столичных районах начал восстанавливаться днем во вторник, передает РИА «Новости».
Пользователи могут без проблем открывать сайты, пользоваться браузерами и онлайн-сервисами. Связь стабилизировалась в центре города, а также на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях метрополитена.
Компании сотовой связи перестали рассылать абонентам предупреждения о возможных сбоях. Кроме того, задержанные ранее текстовые сообщения успешно дошли до получателей.
Позднее в Минцифры подтвердили окончание блокировок. Представители ведомства пояснили, что ограничения вводились по соображениям безопасности, а сейчас доступ к ресурсам полностью восстанавливается.
В понедельник операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Утром 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами при отправке смс-сообщений.