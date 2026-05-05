СК начал расследование атак ВСУ на четыре региона России

Tекст: Ольга Иванова

Ведомство установит обстоятельства преступлений украинских вооруженных формирований против мирного населения, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Расследование охватит инциденты на территории ДНР, Брянской и Белгородской областей, а также Чувашии.

Согласно информации властей, в результате атаки на Чебоксары и прилегающий округ есть погибшие и пострадавшие. В Горловке из-за детонации суббоеприпасов ранения получили два человека, включая одного несовершеннолетнего.

В брянском поселке Вербовка удары дронов-камикадзе привели к ранению трех местных жителей. На трассе между Шебекино и Белгородом беспилотник атаковал грузовик, травмировав водителя.

В белгородском селе Белянка вражеский аппарат ударил по территории предприятия, ранив мужчину. В Грайвороне от атаки украинского дрона также пострадал мирный житель. Следователи намерены привлечь к ответственности всех причастных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских боевиков в Брянской и Белгородской областях.

В селе Вознесеновка Белгородской области вражеский дрон атаковал грузовой автомобиль.

В результате майских обстрелов этого региона погиб один мирный житель.