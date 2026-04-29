В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на грузовик ранен мужчина
В результате атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Вознесеновка Белгородской области был ранен мужчина, которому диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, сообщили местные власти.
В Белгородской области зафиксирована атака украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль «Газель» в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом сообщил в своем канале на платформе Макс губернатор региона Вячеслав Гладков .
В результате атаки ранения получил мирный житель. По словам Гладкова, «бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног». Для дальнейшего лечения мужчину перевезли в городскую больницу №2 города Белгорода.
Гладков также отметил, что грузовой автомобиль получил повреждения в результате взрыва. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка, ранив двух мужчин и девушку.
А накануне серия ударов украинских беспилотников по Белгородской области привела к гибели мужчины. Кроме того, во вторник при ударе ВСУ по социальному объекту в области были ранены два человека.