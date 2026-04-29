Ван И заявил о невозможности отделения Тайваня от Китая

Ван И подчеркнул решимость Китая не допустить отделения Тайваня

Tекст: Тимур Шайдуллин

Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с австралийской коллегой Пенни Вонг, передает ТАСС. Министр подробно изложил позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что никому не будет позволено отделить Тайвань от КНР.

Ван И отметил, что ключ к поддержанию мира и стабильности на Тайване заключается в решительном противодействии независимости острова. Он также подчеркнул, что сохранение принципа «одного Китая» остается обязательным условием для всех, кто желает установить или поддерживать дипломатические отношения с КНР.

Пенни Вонг, в свою очередь, заверила, что Австралия придерживается политики «одного Китая», не поддерживает независимость Тайваня и надеется на мирное разрешение ситуации вокруг острова. Вонг находится в Китае с визитом с 28 по 30 апреля.

Ране в среду Вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова десять воздушных судов и одиннадцать кораблей Народно-освободительной армии Китая за последние сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайское руководство пообещало наносить удары по силам, выступающим за независимость Тайваня, и противостоять вмешательству внешних государств. До этого Вооруженные силы Китая начали комплексные военные учения вокруг Тайваня в качестве предупреждения для сторонников независимости острова.