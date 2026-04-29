Кабмин направил 50 млрд рублей на поддержку большой химии
Власти выделили значительные средства на запуск производства синтетических волокон и востребованных полимеров, что позволит увеличить выпуск отечественной продукции, сообщается на сайте правительства.
Правительство России направит 50 млрд руб. на субсидирование льготной процентной ставки для поддержки строительства объектов большой химии. Такое решение было озвучено премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседании Кабмина, сообщается на его сайте.
Мишустин отметил: «В рамках этого инструмента для поддержки строительства объектов большой химии направим 50 млрд рублей на субсидирование льготной процентной ставки, при этом общий вклад частного капитала составит свыше трети триллиона рублей. То есть, в семь раз превысит величину субсидии».
Реализация проекта позволит создать в России производство полного цикла синтетических волокон и нитей, а также востребованных в легкой промышленности полимеров. Ожидается, что благодаря этим изменениям дополнительные поставки материалов достигнут 450 тыс. тонн в год, что обеспечит значительную долю внутреннего рынка.
Глава правительства выразил уверенность, что данная мера укрепит экономическую базу страны за счет увеличения числа отечественных высокотехнологичных разработок и создаст новые рабочие места, включая смежные отрасли. Это также должно расширить ассортимент российских товаров, повысить их качество и конкурентоспособность.
Ранее Кабмин выделил 46,5 млрд рублей на экономическое развитие регионов. До этого местным властям раскрыли механизм повышения финансовой устойчивости муниципальных образований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин обозначил ключевые направления работы правительства на 2026 год.