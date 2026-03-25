Путин подписал указ о проведении третьего саммита Россия – Африка в Москве
Президент России Владимир Путин утвердил проведение третьего саммита Россия – Африка в Москве, а также создал оргкомитет для подготовки форума под руководством Юрия Ушакова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении третьего саммита Россия – Африка в Москве в 2026 году, сообщается на официальном портале правовой информации. Согласно документу, столица России станет местом проведения не только основного саммита, но и других мероприятий в формате Россия – Африка.
Для организации саммита создан специальный оргкомитет, который возглавил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее глава МИД Кении Мусалия Мудавади анонсировал проведение очередного саммита в Москве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал вопросы подготовки форума с коллегой из Намибии.