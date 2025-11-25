Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Местным властям раскрыли механизм повышения финансовой устойчивости муниципальных образований
Новые направления для улучшения бюджетной, инвестиционной и имуществевой политики муниципальных образований были определены на стратегической сессии ВАРМСУ по выработке новых инструментов роста и финансовой устойчивости территорий в рамках проекта «Муниципальный диалог».
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) провела стратегическую сессию «Инструменты устойчивого роста муниципальных образований» в рамках федерального проекта «Муниципальный диалог». В мероприятии приняли участие более 150 представителей муниципалитетов, а также эксперты федеральных министерств и две федеральные проектные команды, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Главная цель сессии заключалась в обмене опытом и формулировании предложений для повышения финансовой устойчивости муниципальных образований и развития их экономического потенциала. В программе обсуждались вопросы инвестиционной привлекательности муниципалитетов, управления муниципальным имуществом и легализации трудовых отношений.
Участники рассмотрели практические механизмы повышения доходной базы, мониторинга инвестиций и контроля за массовым использованием муниципального имущества. Заместитель главы управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев заявил: «Мы видим результаты такого взаимодействия. Уверен, что совместно нам удастся найти новые точки роста для муниципалитетов, а лучшие практики будут проанализированы с Минэкономразвития и предложены для тиражирования во всех муниципалитетах нашей страны на благо жителей».
Заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников сообщил, что в 2025 году расходы местных бюджетов на нацпроекты составят 613,1 млрд рублей, что почти треть от общих расходов регионов на соответствующие проекты. Он подчеркнул, что участие муниципалитетов «не только влияет на достижение национальных целей, но и помогает повышать доходы муниципалитетов и привлекать инвестиции».
Замминистра экономразвития России Святослав Сорокин обратил внимание на эффективное применение существующих инструментов, таких как инфраструктурные кредиты и поддержка инвестиционных проектов, подчеркнув, что от их грамотного использования зависит динамика развития территорий и налоговая база муниципалитетов.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева поблагодарила федеральные проектные команды и отметила важность площадки «Муниципальный диалог» для установления прямого контакта между муниципалитетами и федеральными ведомствами. Она указала на востребованность знаний по привлечению инвестиций и эффективному использованию инструментов для развития территорий.