Эксперт заявил о преждевременности полета человека на Марс
С учётом современных технологий путешествие на Марс, занимающее около 250 дней в одну сторону, пока представляется слишком рискованным для человечества, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.
Человечеству пока не стоит отправляться на Марс, заявил ТАСС президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. В беседе с журналистами он подчеркнул, что современные технологии не позволяют осуществить столь длительный и сложный полет.
«На Марс лететь пока рано: до него 250 дней в одну сторону, с нынешней техникой это авантюра. Ближайшее небесное тело – это Луна», – отметил Ковальчук.
Он считает, что на данном этапе освоение космоса целесообразнее ограничить исследованием Луны, которая находится значительно ближе к Земле.
