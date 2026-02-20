Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.0 комментариев
Генштаб начал подготовку стратегических учений «Центр-2026»
Должностные лица Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России приступили к подготовке стратегических учений «Центр-2026», сообщил начальник управления – первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
«С учетом опыта специальной военной операции Главным оперативным управлением совместно с Главным управлением боевой подготовки организовано внедрение современных подходов к ведению боевых действий в многоэтапную систему подготовки войск», – приводит слова Рудского «Красная звезда».
Новые методы уже были опробованы на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность белорусских войск на учениях «Запад-2025». Минобороны России сообщило об уничтожении условного противника в ходе этих учений.
Рудской сообщил, что опыт СВО демонстрирует новые тенденции в ведении боевых действий, например, появились зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем, атакующие действия ведутся малыми группами.