Вучич сообщил о планах Германии усилить военную мощь Европы
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Германия намерена стать обладателем самой мощной армии Европы, опираясь на заявления канцлера Фридриха Мерца.
Об этом рассказал Александр Вучич, передает РИА «Новости». По словам президента Сербии, канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул желание ФРГ получить не только экономическую и политическую, но и значительную военную мощь в Европе.
Вучич отметил, что Мерц заявил о стремлении достичь этого в сотрудничестве с европейскими партнерами, а не в одиночку, назвав такие перемены значительными.
Президент Сербии добавил, что министерство обороны Германии при бюджете в 108 млрд евро уже заключило дополнительные контракты на закупку военного оборудования на сумму 441 млрд евро на ближайшие годы.
Вучич подчеркнул: «Впервые Мерц сказал, что Германия в ближайшее время станет (обладать – ред.) убедительно самой сильной армией Европы, она уже такова... Немцы это делают разумно, используют для роста экономики и промышленности, очень близко сотрудничают с Украиной и вместе с украинскими инженерами и людьми с фронта держат много технологически передовых фирм в Германии, которые создают новые вооружения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале исторического диалога Парижа и Берлина по вопросам ядерного сдерживания и сотрудничества в сфере безопасности.
Франция подтвердила, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не планируют отправлять свои войска, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией.
Макрон заявил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждения вопросов безопасности.