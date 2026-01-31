Орбан заявил о нежелании европейцев финансировать Украину

Орбан заявил, что европейцы отказались финансировать Украину и вступление в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети отметил, что европейцы не хотят, чтобы их деньги направлялись на Украину, и не поддерживают ее присутствие в ЕС, передает ТАСС.

По его словам, если Центральная Европа сохранит свою позицию, то и страны Западной Европы могут изменить политику по отношению к Киеву.

На встрече с активистами партии «ФИДЕС» Орбан подчеркнул, что Венгрия не занимает ни одну из сторон конфликта между Россией и Украиной, а решения принимает, исходя из собственных национальных интересов.

Премьер-министр заверил, что Венгрия продолжит покупать энергоносители у России и готова рассмотреть сотрудничество с Украиной после окончания конфликта. Он также отметил планы по развитию экономических связей с Китаем.

Орбан подтвердил, что Венгрия не будет выделять Украине финансовые средства, несмотря на давление со стороны Евросоюза, поскольку не желает поддерживать военный конфликт. Он считает, что надежды на победу над Россией и возврат кредитов Украиной – иллюзии. По его мнению, поспешное вступление Украины в ЕС может привести к открытому военному конфликту с Россией и экономическим последствиям для Европы.

Орбан напомнил, что предупреждал Владимира Зеленского о невозможности победы над ядерной державой, но его совет был проигнорирован. Он подчеркнул, что ситуация для Украины только ухудшается и выразил намерение не поддерживать ускоренное вступление Киева в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне и страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

Орбан подчеркнул, что его правительство не уступит давлению Брюсселя по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Венгерский МИД выразил протест украинскому послу, заявив о попытках Киева повлиять на исход апрельских парламентских выборов и поддержать оппозицию.