Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС

Премьер Венгрии Орбан заявил об отказе поддержать ускоренное членство Украины

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не позволит Украине стать членом Европейского союза, несмотря на давление из Брюсселя, передает РИА «Новости».

По его словам, три четверти европейцев выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, однако власти ЕС продолжают продвигать этот вопрос.

«Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление», – подчеркнул Орбан. Он также добавил, что Венгрия является одним из немногих государств, способных противостоять позиции Брюсселя по этому вопросу.

По словам Орбана, жители Венгрии отвергают ускоренное членство Украины в ЕС из-за необходимости защищать фермерские хозяйства, а также ради обеспечения безопасности и мира в стране.

Ранее Орбан заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.