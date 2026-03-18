  Снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер»
    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны
    Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Роскомнадзор рассказал о нарушениях со стороны Telegram
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    МИД: Призыв Бельгии к диалогу с Россией обнажил раскол в Евросоюзе
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток
    Захарова: ВСУ запретили собирать ДНК погибших украинцев, чтобы не платить семьям
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 20:30 • Новости дня

    США заявили о готовности к военному диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием.

    Министерство войны США готово к поддержанию каналов связи с российскими военными для предотвращения непреднамеренной эскалации. Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман заявил, что ведомство открыто для содействия диалогу между военными с Россией, включая поддержку переговоров после завершения действия СНВ-3 и обсуждение вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    В его письменном заявлении для слушаний в Палате представителей Конгресса США отмечается, что Пентагон готов к диалогу на высоком уровне, объявленному в прошлом месяце генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

    Циммерман подчеркнул, что Вашингтон рассматривает защиту национальных интересов, особенно по вопросам будущего контроля над ядерными вооружениями, как приоритет.

    В заявлении также подчеркивается важность сохранения диалога между военными для обеспечения стратегической стабильности и предотвращения случайных инцидентов между странами.

    Ранее в среду американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру. При этом, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    @ Fareed Khan/AP/TASS

    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Президент Кипра назвал британские базы на острове пережитком колониализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Присутствие британских военных баз на острове является пережитком колониализма, заявил президент Кипра Никос Христодулидис, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра «Европейский центр политики», передает ТАСС.

    Глава Кипра отметил, что больше не является дипломатом и может открыто говорить о необходимости пересмотра статуса баз. Он подчеркнул: «Присутствие британских баз на Кипре – это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством».

    Британские базы «Акротири» и «Декелия» остались на Кипре после подписания Лондонского соглашения в 1960 году, когда остров получил независимость, но Британия сохранила на территории военное присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта иранский беспилотник ударил по базе Акротири, жертв не было, был нанесен незначительный ущерб. После этого Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре.

    Позже власти Кипра выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности от Лондона. В ответ два британских вертолета AW159 Wildcat с антидроновой защитой прибыли на авиабазу Акротири.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Разведка США назвала условия сотрудничества с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом докладе американской разведки отмечено, что определенные обстоятельства могут позволить развивать избирательное партнерство между Россией и США.

    В отчете для конгресса, опубликованном американскими разведслужбами, говорится, что стремление России к многополярности могло бы создать возможности для выборочного сотрудничества с Соединенными Штатами, пишет ТАСС. В документе также отмечается, что необходимым условием для такого взаимодействия разведка считает снижение восприятия Вашингтона как угрозы со стороны Москвы.

    При этом в докладе подчеркивается, что пока между странами сохраняется напряженность, но отдельные сферы сотрудничества возможны в случае ослабления антагонизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники разведки США выражают обеспокоенность по поводу того, почему Россия не прекращает спецоперацию на Украине несмотря на экономические риски.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.


    18 марта 2026, 05:38 • Новости дня
    Дмитриев предложил США санкции против ЕС и Британии за разрушение цивилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтону следует наказать европейских союзников за миграционную политику и одновременно снять ограничения с Москвы для поддержки энергорынков, заявил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Американской стороне стоит задуматься о смене вектора давления, заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Может, США стоит ввести санкции против Британии и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение Западной цивилизации через иммиграцию и снять санкции с России, чтобы поддержать мировые энергетические рынки?» – задал он риторический вопрос в соцсетях.

    Также он указал на неготовность европейских партнеров оказывать помощь Соединенным Штатам в ситуации с Ормузским проливом.

    До этого Дмитриев посещал США для обсуждения ситуации на энергетических рынках. Он указывал на рост интереса государств к российской нефти после ослабления американского санкционного давления.

    17 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    В ВСУ предложили убивать уклонистов дронами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военный предложил использовать беспилотники для уничтожения мужчин, скрывающихся от мобилизации при попытке пересечь границу.

    Офицер ВСУ Сергей Мисюра, связанный с подразделениями спецпропаганды, предложил применять беспилотники для ликвидации мужчин, пытающихся незаконно покинуть Украину. По словам источника ТАСС в российских силовых структурах, Мисюра отметил, что мужчин, стремящихся избежать отправки на фронт и пересечь границу, следует убивать с помощью сбросов с коптеров.

    Слова офицера вызвали резкую реакцию среди украинского общества, многие граждане выразили возмущение подобной инициативой. В социальных сетях обсуждается недопустимость подобных методов и жестокость призыва. Представители российских силовых структур обратили внимание на рост радикальных предложений со стороны украинских военных пропагандистов.

    Ранее боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация) объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне для мобилизации.

    До этого украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы – Плоть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года количество мужчин призывного возраста на Украине, задержанных при попытке пересечь границу с Белоруссией, увеличилось в 356 раз.

    18 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    Пентагон запустил массовое производство копий иранских дронов-камикадзе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные наладили выпуск дешевых ударных беспилотников, созданных путем обратного проектирования иранских аппаратов семейства Shahed, сообщают СМИ.

    Министерство войны США планирует массово производить одноразовые ударные дроны LUCAS, которые уже применяются американскими силами на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Эти аппараты производит компания SpektreWorks, и они представляют собой американскую версию иранских дронов-камикадзе.

    Руководство Пентагона называет эту систему незаменимой в текущем конфликте. «Идея состоит в том, чтобы массово производить их в этой стране и иметь резервные мощности», – заявил заместитель министра войны США по исследованиям Эмиль Майкл на конференции в Вашингтоне.

    Чиновник добавил, что пока беспилотники работают очень хорошо, назвав их полезным инструментом в арсенале. Стоимость одного аппарата оценивается примерно в 55 тыс. долларов, а дальность полета может превышать 740 километров. Цель программы заключается в замене дорогих крылатых ракет, цена которых доходит до нескольких миллионов долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер называл дроны LUCAS незаменимыми в ходе боевых действий. Американские военные впервые применили эти беспилотники в рамках операции Epic Fury против целей на территории Ирана. Разработчики фактически скопировали конструкцию иранского барражирующего боеприпаса Shahed-136.

    18 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота покинули индийский порт Вишакхапатнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил программу делового захода в индийский порт Вишакхапатнам и продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе флота.

    Как сообщили в пресс-службе флота, «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» завершил программу делового захода в порт Вишакхапатнам Республики Индия и продолжил выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода». За время пребывания в порту экипажи российских кораблей смогли отдохнуть на берегу, посетить памятные и культурные места, а также принять участие в товарищеских спортивных состязаниях с индийскими военными.

    Отряд кораблей вышел из Владивостока еще 12 февраля. За время похода российские корветы уже совершили дружественные визиты в порты Малайзии и Мьянмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку. Корветы «Резкий» и «Герой» начали учения с атомными подлодками и береговыми комплексами «Бастион». Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника на учениях в Японском море.

    18 марта 2026, 10:58 • Новости дня
    Пентагон заказал ремонт двигателей истребителей для Тайваня и Польши

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны США подписало трехлетний контракт на 470 миллионов долларов на восстановление двигателей F100 истребителей F-15 и F-16 для 13 союзных стран.

    Министерство обороны США подписало соглашение с корпорацией Pratt & Whitney на выполнение работ по обслуживанию авиационной техники, передает РИА «Новости».

    Стоимость сделки составляет около 470 млн долларов. Согласно правительственным документам, подрядчик обязуется провести необходимые ремонтные мероприятия для партнеров Вашингтона.

    В тексте документа указано: «С Pratt & Whitney… заключен контракт на 470 миллионов долларов… на восстановление двигательных модулей F100». Речь идет о силовых агрегатах, используемых на истребителях четвертого поколения F-15 и F-16.

    Договор предполагает выполнение работ с окончательным завершением в марте 2029 года. Программа охватывает обслуживание техники для 13 стран.

    В список получателей услуг вошли Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и Польша. Кроме того, в перечне государств, чья авиация подлежит ремонту, упоминается Тайвань.


    18 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Война на Ближнем Востоке вызвала серьезные перемены на мировых энергетических рынках, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Сейчас энергетический рынок переживает очень серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И конечно, это потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле считают, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти продиктованы их стремлением повлиять на мировую энергетику.

    Кремль предупредил о возможности усиления кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    18 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    Габбард подчеркнула, что переговоры между Москвой и Киевом ведутся под руководством США, однако до достижения договоренностей противостояние продолжится в формате войны «на истощение». По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства.

    Она также отметила, что руководство России продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по ее оценке, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    18 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Разведка Израиля начала угрожать командирам Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские сотрудники разведки звонят по телефону с угрозами в адрес иранских командиров и их родных, отмечает западная пресса.

    Сотрудники израильской разведки звонят иранским командирам и высказывают угрозы в их адрес, а также в адрес членов их семей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

    В статье говорится: «Сотрудники израильской разведки начали звонить отдельным командирам, угрожая им и их семьям».

    По данным источников The Wall Street Journal, представители Израиля в этих разговорах предупреждают, чтобы офицеры не вмешивались в возможную смену власти в Иране. Отмечается, что такие методы давления применяются адресно к командирам различного уровня.

    На фоне этих сообщений иранские официальные лица заявляют, что США и Израиль ошибаются, рассчитывая на распад политического строя страны после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В Тегеране подчеркивают, что такие ожидания Запада не оправдаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб погиб в результате ночного удара.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Позже офис иранского чиновника признал факт его смерти.

    18 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении Украины в центр нелегальной торговли оружием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность масштабами нелегальной торговли оружием на Украине, подчеркнув угрозу мировой безопасности.

    Украина превращается в один из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что это явление создает серьезные риски для мировой безопасности, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что недавно появились очередные доказательства того, что, по ее словам, «киевский режим, сетуя на нехватку вооружений для ВСУ, буквально торгует ими направо и налево». Она сослалась на данные американского Института изучения войны, согласно которым каждый третий автомат, находящийся у экстремистов и террористических групп по всему миру, имеет украинское происхождение.

    По ее информации, более 70% оружия, используемого мексиканским наркокартелем «Новое поколение Халиско», изначально предназначалось для украинских военных. Захарова заявила, что Украина стремительно превращается в хаб черного оружейного рынка, что, по ее мнению, представляет опасность не только для региона, но и для глобальной безопасности.

    Ранее Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы. А Захарова отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намеренно разжигает противостояние на украинской территории, чтобы скрыть отсутствие достижений на иных направлениях и сохранить действующую власть в Киеве.


    18 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Испания запланировала военную поддержку Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, предусматривающий выделение одного миллиарда евро в 2026 году.

    Испания планирует выделить Украине один миллиард евро в рамках нового соглашения о военной поддержке. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Санчес подчеркнул, что Мадрид берет на себя обязательство предоставить указанную сумму в 2026 году в рамках двусторонней поддержки. По его словам, планируется совместная работа в области производства и разработки оборонной промышленности.

    Премьер добавил: «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны».

    Глава правительства также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении», однако Испания продолжит поддерживать Украину.

    До этого Испания предоставила на Украину 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную, 15 декабря 2025 года. Ранее в ноябре Испания пообещала Киеву новый пакет военной помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку.


    18 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Полиция оцепила район Тель-Авива после падения кассетного боеприпаса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В восточном квартале Тель-Авива ночью погибли два пожилых человека, не успевшие укрыться от иранской ракеты с кассетным боеприпасом, сейчас полиция оцепила район удара, сообщают информагентства.

    Полиция Израиля и спецслужбы оцепили район на востоке Тель-Авива после ночного падения кассетного боеприпаса, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    В результате происшествия погибли два пожилых жителя, которые не смогли вовремя укрыться в защищенном помещении.

    На месте трагедии работают спасательные службы, продолжающие разбирать завалы. Проход к разрушенному зданию, куда попали поражающие элементы боеприпаса, остается заблокирован из-за угрозы безопасности. Представители полиции предупредили, что вход в здание пока невозможен.

    Ситуацию освещают десятки журналистов. В ближайшее время на место может приехать президент Израиля Ицхак Герцог, отмечают представители СМИ. Официальный представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани подтвердил, что причиной гибели людей стало попадание кассетного боеприпаса, выпущенного с иранской ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее применил управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    А в ночь на среду иранские вооруженные силы нанесли ракетные удары по территории Израиля, основной удар пришелся на Тель-Авив и его пригороды. По данным израильских СМИ, удары привели к десяткам погибших и раненых среди израильтян. Иран официально заявил о поражении ряда целей, включая штабы и инфраструктуру израильской разведки.

    18 марта 2026, 13:31 • Новости дня
    «Калашников» изготовил экспортную партию биатлонных винтовок БИ-7-4

    Tекст: Мария Иванова

    На ижевском предприятии изготовили экспортную партию биатлонных винтовок БИ-7-4 – самой массовой модели концерна, выпускаемой серийно уже 35 лет.

    О поставке сообщается в Telegram-канале концерна.

    «АО „Концерн «Калашников» изготовило партию спортивных малокалиберных винтовок „Биатлон-7-4“ (БИ-7-4) для иностранного заказчика. Отметим, данная модель – самая массовая на предприятии, серийно выпускается 35 лет», – говорится в сообщении.

    Винтовки БИ-7-4 отличаются улучшенными характеристиками кучности при температуре до минус 20 градусов, высокой точностью и надежностью, а также доступной ценой. Для стрельбы используются спортивные патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (.22LR) отечественного производства.

    В концерне подчеркнули, что с винтовкой «Биатлон-7-4» российские биатлонисты одержали множество побед на престижных международных турнирах. Среди них – зимние Олимпийские игры и чемпионаты мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» установил десятилетний рекорд выручки от экспорта стрелкового оружия. Гендиректор предприятия Алан Лушников в прошлом году сообщил о начале поставок за рубеж управляемых боеприпасов.

    До этого в Москве представили новую отечественную биатлонную винтовку «Грифон» для юношеского спорта.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации