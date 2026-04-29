  За ночь над Россией нейтрализовали 98 украинских дронов
    Молдавские шпионы послужили интересам России
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Путин поручил жестко пресекать провокации на выборах
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Польша оставила под арестом телефон и ноутбук Бутягина
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    29 апреля 2026, 07:30 • Новости дня

    Ростех создал камеры для всех типов беспилотников России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Ростеха разработали новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, которые видят подвижные и стационарные цели в любое время суток, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Специалисты холдинга «Росэл» государственной корпорации «Ростех» разработали новую линейку оптико-электронных камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, сообщает РИА «Новости». Новое оборудование способно обнаруживать как подвижные, так и стационарные цели в любое время суток.

    В корпорации уточнили, что некоторые модификации камер оснащены нейросетями, которые позволяют автоматически распознавать типы объектов и тем самым снижать нагрузку на операторов. В линейку входит семь моделей, различающихся по массе, размерам и дальности обнаружения. Все устройства экономичны и построены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение в движении.

    Устройства работают в видимом диапазоне, а часть моделей дополнительно оснащена инфракрасными каналами для работы в условиях слабого освещения. Изображение выводится в стандартном видеоформате, что облегчает интеграцию с существующими системами наблюдения.

    По словам представителей Ростеха, наиболее компактные камеры предназначены для установки на беспилотные летательные аппараты, средние – для наземных роботизированных платформ, а самые крупные могут использоваться на безэкипажных катерах и боевых кораблях. Разработчики отмечают, что новое оборудование подойдет не только для военных задач, но и для мониторинга дорожного движения, а также для наблюдения за лесами и обнаружения очагов пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» создала арсенал унифицированных боевых частей для FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    27 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Добровольность заключения контракта и невозможность перевода бойцов без их согласия являются ключевыми условиями для студентов, поступающих в войска беспилотных систем, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин.

    На межведомственном совещании, прошедшем в Министерстве обороны с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, вузов и школ, обсуждались вопросы, связанные с набором студентов в войска беспилотных систем, сообщило в Max Минобороны.

    Особое внимание уделили принципам отбора и условиям контрактов для молодых специалистов, а также мерам их социальной поддержки. Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин подробно разъяснил все ключевые положения контрактов, отвечая на наиболее актуальные вопросы, которые обсуждаются в обществе.

    Горемыкин заявил, что в основе контракта лежит принцип добровольности.

    «Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет», – подчеркнул замминистра.

    Горемыкин подчеркнул, что Министерство обороны строго выполняет все обязательства, связанные со службой в войсках беспилотных систем. Контракт предусматривает срок один, два или три года на выбор кандидата. Принцип добровольности остается основным, любое принуждение к подписанию документа исключено.

    Перевод военнослужащих войск беспилотных систем на другие должности или в другие подразделения без их согласия не допускается. Это закреплено условиями контракта и директивами Генштаба ВС РФ. В целях контроля командиров и кадровых органов подготовлены дополнительные указания министра обороны, которые поступят в войска до конца апреля 2026 года. Документом вводится прямой запрет на перевод военнослужащих БпС без их согласия и устанавливается персональная ответственность командиров за нарушения.

    Горемыкин заявил, что новые условия призваны сделать службу в подразделениях беспилотных систем более понятной и привлекательной для студентов профильных и технических специальностей. Также обсуждались перспективы развития образовательных программ для подготовки кадров в этой сфере.

    Ранее в Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что распоряжения о вербовке студентов в беспилотные войска отсутствуют.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как для привлечения добровольцев-дроноводов ведомство создало уникальные условия службы со сроком договора от одного года.

    28 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское военное ведомство официально признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад, подчеркнув, что ситуация расследуется.

    Министерство обороны Украины подтвердило проблемы с поставками продовольствия на ряде позиций украинских военных, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о дефиците продуктов в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.

    В министерстве заявили: «Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции... не должны стать системными. Минобороны работает с генштабом по этому вопросу».

    Особое внимание уделено ситуации в 14-й отдельной механизированной бригаде, где начато расследование, а командир соединения снят с должности. По словам представителей Минобороны, виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.

    Между тем в российских силовых структурах уже сообщали, что украинские военные из 14-й бригады остались без воды, еды, медикаментов и топлива, а некоторые из них теряют сознание от истощения и вынуждены пить дождевую воду. Осложняет ситуацию отсутствие связи с передовыми позициями в течение трех-четырех дней и крайне трудная логистика подвоза продовольствия и снабжения на фронт.

    Ранее во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений.

    До этого Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после появления в Сети фотографий украинских солдат, испытывающих нехватку продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.


    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    28 апреля 2026, 15:22 • Новости дня
    Депутат Рады Безуглая заявила о хроническом голоде в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Голод среди военнослужащих Вооруженных сил Украины на передовой носит постоянный характер, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, нехватка пищи и воды стала системной проблемой, а не частной ситуацией, и требует немедленного решения, передает ТАСС.

    Безуглая написала в своем Telegram-канале: «Голод на позициях в ВСУ – системная проблема, а не частный случай». Депутат подчеркнула, что ситуация требует внимания руководства, чтобы избежать дальнейших трагедий и падения боеспособности армии.

    Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг состояния военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по сообщениям, оказались на грани крайнего истощения. Причиной стали тяжелые условия снабжения во время боев за левобережье реки Оскол на купянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему снабжения едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.

    Пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года. Сообщалось, что военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.


    27 апреля 2026, 00:13 • Новости дня
    В Финляндии начались учения ВВС с участием самолетов F/A-18 Hornet

    Tекст: Денис Тельманов

    В Финляндии стартовали учения военно-воздушных сил с участием 18 истребителей F/A-18 Hornet, полеты пройдут на востоке страны.

    Учения военно-воздушных сил Финляндии Ilmataktiikka 26 стартовали в понедельник, передает РИА «Новости».

    В маневрах задействовано 18 истребителей F/A-18 Hornet, которые будут выполнять полеты между Рованиеми и Куопио, охватывая северные и восточные регионы страны.

    Самолеты базируются на авиабазах Лапландского и Карельского авиакрыльев. Учения продлятся до тридцатого апреля.

    Как уточнили в ВВС Финляндии, основная цель маневров – повышение боеготовности и отработка взаимодействия между подразделениями.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что республика значительно увеличила масштаб учений на своей территории, в том числе вблизи границы с Россией.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность активизацией НАТО в Европе и наращиванием военного присутствия рядом с российскими границами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время учений НАТО десантируемая с высоты 300 метров боевая машина разбилась из-за нераскрывшегося парашюта.

    Французские и польские военные запланировали совместные маневры над Балтийским морем для отработки сценариев применения ядерного оружия по целям на территории России и Белоруссии.

    Россия скорректирует стратегию развития ядерных сил с учетом наращивания потенциала НАТО и заявлений Британии и Франции о ядерных планах.

    27 апреля 2026, 04:30 • Новости дня
    США резко увеличили закупки ракет Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные готовятся приобрести свыше 3 тыс. ракет Patriot PAC-3 MSE на фоне роста расходов и истощения арсеналов в конфликте с Ираном.

    США планируют закупить 3203 ракеты Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов, возникшего на фоне конфликта с Ираном, передает РИА «Новости».

    Согласно аналитическому докладу Центра стратегических и международных исследований, в случае будущих масштабных столкновений США могут оказаться перед угрозой критической нехватки высокоточных ракет.

    Большая часть этих закупок придется на армию США, которая запросила 2798 ракет – это на 682% больше, чем годом ранее, когда было закуплено 358 единиц.

    Впервые к закупкам присоединился военно-морской флот, который намерен приобрести 405 ракет для интеграции с системой Aegis и запуска с вертикальных пусковых установок MK 41.

    Общая сумма двух ведомственных запросов составила 13,96 млрд долларов, причем более 12,5 млрд из них выделено по внеплановым каналам с целью ускорения производства.

    Кроме того, США существенно увеличили общий целевой показатель по закупкам ракет – с 3376 до 13 773 единиц.

    Эти масштабные закупки проводятся в рамках рекордного военного бюджета страны, который достиг 1,5 трлн долларов. По данным РИА Новости, это на 44% больше, чем в предыдущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Соединенных Штатов за четыре недели войны с Ираном израсходовали более 850 ракет Tomahawk и половину арсенала ракет для комплексов Patriot и THAAD.

    Пентагон в следующем году планирует рекордный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов, из которых почти 75 млрд выделяется на развитие беспилотных вооружений.

    Lockheed Martin получила контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis для эсминцев класса Arleigh Burke.

    27 апреля 2026, 08:04 • Новости дня
    В России создан комплекс защиты от дронов для городской инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы, способную точечно нейтрализовать беспилотники, сохраняя стабильную работу городских коммуникаций.

    Предприятие госкорпорации разработало новый комплекс подавления навигации дронов под названием «Вика», сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Оборудование создано концерном «Созвездие», входящим в холдинг «Росэл». Система блокирует каналы связи GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, надежно защищая территории от воздушных атак.

    Комплекс способен функционировать как в ручном режиме по внешнему целеуказанию, так и полностью автоматически благодаря встроенному обнаружителю радиоканалов. Это позволяет включать помехи исключительно в момент выявления угрозы, что критически важно для безопасной работы гражданской инфраструктуры.

    «От шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», – заявили в госкорпорации.

    Объединение нескольких установок в единый кластер обеспечивает круговую защиту на 360 градусов. Благодаря секторному воздействию и высокой автоматизации «Вика» идеально подходит для охраны промышленных предприятий и военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» начал поставки модернизированных систем подавления беспилотников «Двина-100М».

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала антидроновый комплекс «Радон-О» для защиты критической инфраструктуры

    Концерн «Созвездие» создал модернизированный комплекс обнаружения и нейтрализации дронов «Солярис НС».

    28 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    В России создан дешевый дрон-перехватчик для уничтожения вражеских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры разработали бюджетный аппарат «Болт», который в полностью автоматическом режиме находит и поражает воздушные цели с помощью оптической системы самонаведения.

    Новинка стала доступной альтернативой классическим системам противовоздушной обороны, передает ТАСС. Аппарат уже успешно прошел первые тестирования при поддержке проекта Народного фронта «Кулибин-клуб».

    Представитель компании-разработчика «Площадь» поделился техническими подробностями. «БПЛА «Болт» при поступлении сигнала от радиолокационных станций вылетает из транспортно-пускового контейнера и летит в полностью автоматическом режиме в заданный квадрат. После чего оптическая головка самонаведения захватывает цель и поражает ее при помощи боевой части или кинетическим способом», – рассказал он.

    Специалист добавил, что устройство уже доказало свою надежность во время проверок на полигонах. В ближайшее время создатели планируют провести дополнительные испытания совместно с представителями Народного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные инженеры создали высокоскоростной дрон-перехватчик для уменьшения нагрузки на системы ПВО.

    «Кулибин-клуб» «Народного фронта» испытал более 200 средств РЭБ.

    28 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Посол России заявил о поставках дронов из Молдавии на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавские беспилотники, несмотря на нейтралитет страны, используются украинскими военными для атак на российские цели, заявил посол РФ в этой стране Олег Озеров.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров сообщил корреспонденту ТАСС, что Молдавия, обладая нейтральным статусом, поставляет Украине беспилотники, которые применяются против России. Он подчеркнул, что российская сторона зафиксировала производство таких дронов в городе Вадул-луй-Водэ.

    «Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэ. По нашим данным, они поставляются на нужды ВСУ», – заявил Озеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры выявили одну из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотников для украинских военных.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало список иностранных предприятий из восьми европейских стран, производящих беспилотники для Украины. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил России.

    27 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Минобрнауки не подтвердило отчисления студентов ради беспилотных войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни одна из полученных в 2026 году шести жалоб на якобы отчисления студентов, заключивших контракт с Минобороны России, не подтвердилась, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

    Афанасьев на межведомственном совещании с участием представителей Министерства обороны, Минпросвещения и руководителей образовательных учреждений сообщил, что все шесть обращений студентов и их родителей о якобы отчислениях ради подписания контрактов с Минобороны России не подтвердились, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждений отмечалось, что в оппозиционных Telegram-каналах распространялись утверждения о массовых отчислениях для принуждения к службе. Афанасьев подчеркнул, что ни одно из шести поступивших обращений в 2026 году не подтвердилось после проверки. Он также заявил, что давление на студентов недопустимо, а мотивация к службе должна быть исключительно добровольной.

    На совещании генерал армии Виктор Горемыкин предложил объединить все меры поддержки студентов, поступающих в войска беспилотных систем, в единый перечень. Этот перечень разместят в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах и на сайте Минобороны России. Контракты с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключаются только на добровольной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о принудительном наборе студентов в войска беспилотных систем.

    Министерство обороны ранее объявило о наборе контрактников в новые подразделения войск беспилотных систем с контрактами от одного года. Для привлечения добровольцев-дроноводов в этот род войск Минобороны создало особые условия службы при строгих требованиях к кандидатам.

    28 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Сотрудники Google взбунтовались против вооружения Пентагона ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Более 600 специалистов Google подписали обращение к генеральному директору технологической корпорации с требованием прекратить сотрудничество с военным ведомством США в сфере секретных разработок.

    Сотни работников подразделения DeepMind AI направили письмо Сундару Пичаи, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что искусственный интеллект должен «приносить пользу человечеству, а не использоваться бесчеловечными или крайне вредными способами».

    Авторы послания призывают отказаться от контрактов, допускающих применение технологий для создания смертоносного автономного оружия и массовой слежки.

    Специалисты уверены, что отказ от секретных соглашений с военными останется единственным способом защитить репутацию корпорации. Этот протест возник на фоне дискуссий о возрастающей роли нейросетей в современных конфликтах.

    Ранее руководство американского оборонного ведомства заявило о необходимости свободного применения коммерческих разработок для законных целей. По мнению чиновников, такой подход обеспечивает гибкость при соблюдении законодательства и установленных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Google удалила из своих принципов пункт о запрете применения искусственного интеллекта в разработках оружия

    Позже более 200 сотрудников этой компании и OpenAI выступили в поддержку стартапа Anthropic в конфликте с американским военным ведомством.

    Сама фирма Anthropic в судебных материалах признала отсутствие технических средств для контроля переданных Пентагону технологий.

    27 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Белоусов прибыл в Киргизию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Бишкек, где примет участие в совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества, а также проинспектирует российские военные объекты, расположенные на территории Киргизии.

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в столицу Киргизии, передает Минобороны в Max. Он примет участие в совещании министров обороны стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Помимо этого Белоусов проинспектирует российские военные объекты, которые находятся на территории Киргизии.

    В мероприятии ожидается участие делегаций Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В рамках совещания стороны обсудят вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в формате ШОС.

    На полях совещания Белоусов проведет ряд двусторонних переговоров с главами военных ведомств государств – членов организации. В совещании также будут участвовать генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны КНР анонсировало поездку главы ведомства Дун Цзюня в Москву и Бишкек для участия во встрече министров обороны стран ШОС. Министры обороны России и Китая Андрей Белоусов и Дун Цзюнь ранее обсудили в Москве двусторонние отношения и международную обстановку. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым назвал размещенную в республике российскую военную базу важнейшим фактором региональной стабильности.

    28 апреля 2026, 05:16 • Новости дня
    В Пентагоне заявили об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуком

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские системы противоракетной обороны не способны обеспечить достаточный уровень защиты страны от современных угроз, включая гиперзвуковое оружие, заявил помощник министра обороны США Марк Берковиц.

    «В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается», – сказал Берковиц на слушаниях в сенате, передает РИА «Новости».

    Чиновник пояснил, что существующий щит гарантирует лишь минимальную защиту от гиперзвуковых комплексов, современных крылатых ракет и массированных ударов баллистическим оружием.

    В связи с этим создание системы «Золотой купол» отвечает жизненно важным интересам государства.

    В 2025 году сообщалось, что американские военные решили не экономить на новой системе противоракетной обороны «Золотой купол».

    По данным СМИ, в оборонном бюджете на 2027 год США заложили 17,5 млрд долларов на «Золотой купол».

    Минобороны сообщило о формате парада 9 мая на Красной площади
    США ввели новые санкции против Ирана
    Мадьяр сообщил о планах встретиться с Зеленским
    Роскомнадзор перенаправил в Минкультуры вопрос о блокировке сериала «Метод-3»
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ
    Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку НХЛ

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Перейти в раздел

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
