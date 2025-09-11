Ростех начал поставки новых систем подавления дронов «Двина-100М»

Ростех начал поставку новых систем подавления беспилотников «Двина-100М»

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, начал поставки модернизированных систем подавления беспилотников «Двина-100М», передает Telegram-канал Ростеха.

Система предназначена для радиоэлектронного подавления каналов управления и передачи данных дронов, а также сигналов глобальных навигационных спутниковых систем при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов.

«Двина-100М» работает в широком диапазоне частот и способна быстро перестраивать диапазоны постановки помех. Она может противодействовать как одиночным, так и многочисленным целям, в том числе дронам с защитой частот передачи данных. Особенностью системы является возможность подавлять беспилотники, использующие псевдослучайную перестройку рабочей частоты.

Эффективность комплекса достигается за счет работы со специализированными средствами радиомониторинга, которые анализируют характеристики сигнала БПЛА и формируют помехи на нужной частоте. В результате дроны теряют связь с оператором и не могут получать корректные данные, независимо от используемых протоколов.

Создаваемый «Двиной-100М» купол радиусом в несколько сотен метров позволяет защищать объекты критической инфраструктуры и крупные производственные предприятия, включая аэропорты и железнодорожные станции.

