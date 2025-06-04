Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Корабли Тихоокеанского флота уничтожили подлодку на учениях
В Японском море экипажи ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» в ходе учений прошли тренировку по поиску и поражению подводной лодки условного противника, сообщили в Тихоокеанском флоте.
В ходе маневров роль противника сыграла одна из дизель-электрических подводных лодок флота, передает ТАСС.
Военные корабли вышли в предполагаемую зону нахождения «чужой» субмарины, где организовали поисковые мероприятия. Экипажи обнаружили подлодку, которая пыталась скрыться от преследования.
По итогам учений боевые расчеты крейсера и фрегата скоординированно уничтожили условного противника с применением противолодочного вооружения, включая торпеды и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.
Ранее экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» провел испытания систем судна на максимальной глубине в Японском море во время учений Тихоокеанского флота.