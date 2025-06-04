Корабли Тихоокеанского флота уничтожили подлодку на учениях

Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

Tекст: Александра Юдина

Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.