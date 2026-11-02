КСИР ликвидировал террориста и взял в плен нескольких боевиков на юге Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

«Благодаря точным разведывательным данным и своевременным действиям сотрудников… ранее обнаруженная и находившаяся под наблюдением террористическая ячейка попала в засаду перед совершением террористических действий», – приводит заявление КСИР РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

В ходе операции один террорист был убит, еще несколько взяты в плен, ведется розыск других скрывающихся лиц. В провинции Систан и Белуджистан периодически происходят столкновения между силовиками и вооруженными группировками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпус стражей исламской революции ликвидировал восемь боевиков террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

В том же месяце военнослужащий КСИР стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы.

Летом иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек.