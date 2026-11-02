Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.8 комментариев
При атаке БПЛА на автобус в ЛНР погиб один человек и восемь пострадали
В результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Луганской народной республике погиб один человек, восемь получили травмы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня вечером на участке дороги Родаково – Желтое Славяносербского муниципального округа неонацисты прицельно атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье», – написал глава региона в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Следственный комитет завел дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей при атаках ВСУ на гражданский транспорт.
В октябре один человек погиб и 10 пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по пассажирскому микроавтобусу в Луганской народной республике.