При атаке БПЛА на автобус в ЛНР погиб один человек и восемь пострадали

Tекст: Вера Басилая

«Сегодня вечером на участке дороги Родаково – Желтое Славяносербского муниципального округа неонацисты прицельно атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье», – написал глава региона в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Следственный комитет завел дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ЛНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей при атаках ВСУ на гражданский транспорт.

В октябре один человек погиб и 10 пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по пассажирскому микроавтобусу в Луганской народной республике.