В ЛНР один человек погиб и 10 пострадали при атаке ВСУ на автобус

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жертвой удара украинских войск по микроавтобусу в Луганской народной республике стал один человек, еще 10 пассажиров получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня вечером на участке дороги Новоайдар – Счастье неонацисты атаковали микроавтобус Лисичанск – Краснодар. В результате циничной атаки погиб водитель. Предварительно известно о десяти раненых пассажирах», – заявил Пасечник.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в республиканскую клиническую больницу. Остальным пассажирам оказывают медицинскую помощь в ближайшем к месту происшествия учреждении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при ударах украинских войск по Луганской народной республике один человек погиб и 12 получили ранения.

Во вторник в результате атак ВСУ в ЛНР пострадали шесть человек. В частности, женщина-электромонтер получила ранения при атаке дрона на автомобиль.