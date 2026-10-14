При атаках ВСУ на ЛНР за сутки один человек погиб и 12 пострадали

Tекст: Тимур Шайдуллин

За сутки после налетов ВСУ на Луганскую народную республику погиб один человек, еще 12 получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Вражеский БПЛА атаковал строительный городок подрядчика, который занимается ремонтно-восстановительными работами в городе Счастье – пригороде столицы республики. К большому горю, погиб работник, еще шестеро ранены», – написал Пасечник.

В Северодонецке украинские войска ударили по автомобильной парковке одного из супермаркетов, ранения получили три женщины. В Новопсковском муниципальном округе была атакована гостиница, в результате чего ранен 55-летний мужчина. В Рубежном беспилотник нанес удар вблизи многоквартирного дома, пострадала 68-летняя женщина, еще одна 38-летняя женщина получила ранения в результате другой атаки в городе.

Кроме того, еще семь муниципалитетов, включая Луганск, подверглись ударам беспилотников. Повреждены коммерческая и гражданская инфраструктура, жилые дома и автомобили. Системами противовоздушной обороны над территорией республики уничтожено свыше 170 воздушных целей, добавил Пасечник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атак ВСУ в ЛНР шесть человек пострадали. В частности, женщина-электромонтер получила ранения при атаке дрона на автомобиль.

В понедельник три человека получили тяжелые ранения при ударе беспилотника по автобусу в Северодонецке.