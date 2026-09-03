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Россия укрепила позиции в борьбе за турецкие АЭС
Aydinlik: Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции после слов Эрдогана
Шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии значительно возросли после недавнего заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут турецкие СМИ.
Позиции России в вопросе возведения новых атомных электростанций в Турции значительно окрепли, передает РИА «Новости».
Это произошло после недавних переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке.
«Анкара после строительства АЭС «Аккую» в провинции Мерсин планирует реализовать еще два крупных атомных проекта – в Синопе на черноморском побережье и во Фракии», – цитирует агентство турецкую газету Aydinlik.
Ранее Турция рассматривала для этих целей компании из США, Канады, Франции, Южной Кореи и Китая, однако окончательного решения принято не было.
Издание отмечает, что Эрдоган связал скорый ввод в эксплуатацию станции «Аккую» с новыми шагами в развитии национальной атомной энергетики. Планируется, что в Синопе и Фракии будет построено по четыре энергоблока.
Запуск первого энергоблока «Аккую» ожидается до конца года, а полностью станция заработает к 2030 году. Она состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт, оснащенных передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность в своевременном запуске первого энергоблока АЭС «Аккую».
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал ввод в строй всех реакторов станции до 2030 года.
Глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание строительных работ на первом энергоблоке.