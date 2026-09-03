3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не лёгкая.0 комментариев
Каллас выступила против реформы дипломатической службы Евросоюза
Каллас отвергла франко-германский план реформы внешнеполитической службы ЕС
Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против инициативы Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы Европейского союза из-за риска усиления контроля Еврокомиссии.
Глава европейской дипломатии сопротивляется планам Франции и Германии по изменению структуры внешнеполитической службы Европейского союза, передает ТАСС со ссылкой на Politico. В Брюсселе опасаются, что реформа усилит влияние Еврокомиссии.
Париж и Берлин предложили передать часть функций дипломатической службы Евросоюза в ведение Еврокомиссии. Сторонники Каи Каллас полагают, что это позволит председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен расширить контроль над внешней политикой объединения.
В качестве ответной меры Каллас обратилась к новому генеральному секретарю службы Кайсе Оллонгрен с просьбой разработать альтернативные варианты реформы. Ожидается, что будет создана специальная группа «Совет старейшин» для обсуждения возможных изменений.
На встрече министров иностранных дел в Ирландии Каллас отметила, что большинство коллег выступили против институциональных преобразований. «Проблема не в договорах и не в институциональной структуре. Проблема в реализации», – подчеркнула она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность передачи части функций Европейской службы внешних связей своим подразделениям.
Столицы стран Евросоюза обсуждают масштабную перестройку дипломатического ведомства из-за его низкой эффективности.
Политолог Александр Рар назвал конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас столкновением двух моделей будущего объединения.