ЕС собрался отменить торговые пошлины для Армении

ЕС запланировал отменить пошлины на 80% армянского экспорта

Tекст: Мария Иванова

Брюссель намерен ввести новые торговые меры, благодаря которым до 80% армянского экспорта будет поступать в страны блока без пошлин, передает Bloomberg.

Инициативу представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после состоявшейся в четверг встречи с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Документ еще предстоит окончательно утвердить Европарламенту и государствам-членам объединения.

В список льготных товаров войдут свежие фрукты, овощи, растения, а также напитки и алкоголь. Кроме того, Европа выделит пакет поддержки на сумму 52 млн евро и отправит профильных специалистов для содействия республике в расширении поставок. По словам главы Еврокомиссии, эти меры призваны смягчить экономическое давление и перенаправить армянский экспорт из России в европейские страны.

В начале июня Пашинян одержал победу на парламентских выборах и активизировал политику сближения с Западом. В ответ Москва ввела ограничения на ввоз армянской сельскохозяйственной продукции и цветов, а также полный запрет на поставки рыбы. Днем ранее во время визита в Азербайджан фон дер Ляйен также анонсировала выделение грантов на 200 млн евро для развития логистической инфраструктуры Южного Кавказа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Ереван для проведения двусторонних переговоров.

Ранее европейское ведомство пообещало выделить республике 50 млн евро финансовой поддержки.