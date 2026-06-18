Tекст: Тимур Шайдуллин

Британское министерство обороны объявило о намерении передать Украине значительный арсенал вооружений до конца текущего года, передает РИА «Новости». В официальном заявлении ведомства подчеркивается: «Великобритания предоставит Украине 150 тыс. беспилотных летательных аппаратов к концу года».

Помимо дронов, пакет помощи включает 350 зенитных ракет, в том числе многоцелевые системы «Мартлет» (LMM), а также радиолокационные станции и наземные радары. Общая стоимость запланированных поставок оценивается в 752 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 1 млрд долларов.

Финансирование этих поставок осуществляется в рамках кредитной линии на 2,26 млрд фунтов стерлингов, анонсированной Лондоном в 2024 году. Средства для этого кредита Британия извлекает из доходов от замороженных российских активов. О новых мерах поддержки сообщил министр обороны Дэн Джарвис на полях встречи НАТО и заседания группы в формате «Рамштайн».

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву лишь усугубляют конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы для Украины становятся законной целью для Вооруженных сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил шансы Киева на создание ядерного оружия из британского урана.