  • Новость часаПутин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    24 комментария
    5 августа 2026, 18:36 • Новости дня

    Путин провел встречу с главой Центризбиркома Памфиловой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой.

    Рабочая беседа проходит в Кремле, передает ТАСС.

    Ранее Центризбирком провел процедуру жеребьевки для определения порядка размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы. Первые три позиции достались «Единой России», «Яблоку» и ЛДПР. Четвертое место заняла Партия прямой демократии.

    Пятая строчка отошла «Зеленым», шестая – «Справедливой России», а седьмая – «Родине». Восьмое место заняла КПРФ, девятое – Партия пенсионеров, десятое – «Коммунисты России». Последней в списке под номером 11 идет партия «Новые люди».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» по итогам жеребьевки возглавила список в избирательном бюллетене. Президент России Владимир Путин пообещал оградить осенние кампании от иностранного влияния.

    Весной Эллу Памфилову переизбрали председателем Центральной избирательной комиссии на третий срок.

    4 августа 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был разработан депутатами партии «Единая Россия».

    Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

    Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

    По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

    Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

    Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.

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    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 19:28 • Новости дня
    Утвержден механизм лишения ушедших из России иностранных инвесторов права выкупа активов

    Путин утвердил механизм лишения ушедших из России инвесторов права выкупа активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

    Документ вносит изменения в указ президента от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Согласно документу, теперь право иностранных инвесторов на обратный выкуп акций и долей может быть прекращено в судебном порядке. Новые нормы распространяются на компании и инвесторов, которые ушли с российского рынка после начала действия антироссийских санкций в 2022 году.

    Как отмечается в указе, изменения направлены на совершенствование действующего порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    В апреле прошлого года Путин поручил определить механизм обратного выкупа активов для покинувших российский рынок зарубежных инвесторов. Позже правительство обязали рассмотреть условия возвращения иностранных компаний в страну.

    При этом российский лидер заявил об отсутствии привилегий для ушедшего западного бизнеса.

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    5 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, сообщил президент Владимир Путин.

    «Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе», – отметил президент на встрече с руководством Минобороны.

    Он отметил, что одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере считается Денис Игоревич Лямин, который до этого момента был начальником штаба группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Лямину предстоит довести до завершения формирование войск беспилотных систем.

    «Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – добавил глава государства.

    В среду Путин отмечал, что структура Минобороны совершенствуется с ходом спецоперации.

    Напомним, в Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем. Путин поручал максимально быстро развернуть этот отдельный род войск.

    Министр обороны Андрей Белоусов отмечал высокую результативность новых подразделений.

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    4 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин утвердил расширение списка оснований для депортации мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент РФ Владимир Путин одобрил новые нормы, согласно которым количество административных статей, грозящих иностранным гражданам обязательной высылкой из страны, увеличилось с 22 до 45.

    Путин подписал документ, удваивающий перечень правонарушений для депортации мигрантов, передает ТАСС. В обновленный список вошли участие в несанкционированных митингах, хулиганство и дискредитация Вооруженных сил.

    До вступления новых правил в силу выдворение применялось за нарушение 22 статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь этот показатель возрастет до 45. Иностранцев начнут высылать за призывы к санкциям, нарушение режима чрезвычайной ситуации и неповиновение правоохранителям.

    Особое внимание законодатели уделили правонарушениям экстремистской направленности. Депортация грозит за осквернение религиозных символов, разжигание вражды и пропаганду нацистской атрибутики. Также строже будут наказывать за распространение призывов к терроризму через медиа.

    Дополнительно закон повышает штрафы за незаконное пересечение границы и нелегальную трудовую деятельность. Новые нормы вступят в законную силу через 90 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Госдума приняла закон об увеличении количества статей для выдворения мигрантов с 22 до 45. Позже Совет Федерации одобрил расширение оснований для депортации иностранных граждан.

    Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал о планах включить в этот перечень дискредитацию Вооруженных сил России и нарушение общественного порядка.

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    4 августа 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин ввел демпфер на импортное дизельное топливо

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России утвердили механизм компенсации для бизнеса при ввозе зарубежного дизельного топлива, аналогичный уже действующему для бензина. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо, передает РИА «Новости». Соответствующий документ предусматривает субсидии бизнесу из государственного бюджета и уже опубликован на портале правовой информации.

    Государство будет компенсировать разницу между ценой топлива с доставкой из Индии или Сингапура и внутренней оптовой ценой, если импорт окажется дороже российского. При ввозе дизельного топлива из Белоруссии коэффициент компенсации составит 0,9. Механизм заработает только в случае введения правительством запрета на экспорт дизеля, средних дистиллятов и авиакеросина.

    Кроме того, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года планируется выплата демпфера по средним дистиллятам на внутреннем рынке. Закон также уточняет условия минимальной доли реализации топлива на бирже. Правительство определит случаи, когда норматив продаж будет учитывать объемы реализации по прямым договорам вне биржи. Новые правила вступают в силу со дня официального опубликования документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин подписал закон о демпфере при импорте бензина. Для стабилизации внутреннего рынка правительство ввело временный запрет на экспорт дизельного топлива. Российские власти прорабатывали возможность расширения демпферных выплат на белорусское горючее.

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    5 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    Путин предложил генералу Иванаеву возглавить группировку «Центр»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Глава государства провел встречу с руководством Вооруженных сил. В ходе мероприятия обсуждались кадровые перестановки и текущая ситуация на фронте, передает РИА «Новости».

    «Группировка «Центр» – одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой народной республики, и вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать – не простой вопрос. И прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», – заявил президент.

    Верховный главнокомандующий выразил абсолютную уверенность в способности генерала успешно справиться с поставленными задачами.

    Кроме того, российский лидер попросил присутствующих военачальников доложить об обстановке на линии боевого соприкосновения. Руководство Министерства обороны и начальники штабов представили детальные оценки ситуации в зонах своей ответственности.

    «Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения и от министра обороны в целом, от начальника Генерального штаба, и в зоне ответственности тех группировок, которыми вы командовали до сих пор», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин сообщил, что руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    В июле группировка «Центр» освободила населенный пункт Василевка в Донецкой народной республике.

    В конце того же месяца российские подразделения заняли село Красный Кут.

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    5 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин назначил Болгарева и. о. командующего группировкой войск «Восток»

    Путин заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Петра Болгарева на должность временно исполняющего обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Президент Владимир Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Решение было озвучено во время встречи главы государства с руководством Министерства обороны, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», – заявил российский лидер в ходе совещания.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

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    5 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Структура Министерства обороны улучшается, исходя из опыта специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством ведомства и его главой Андреем Белоусовым.

    «Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Отмечается, что во встрече с главой государства также участвовал министр обороны Андрей Белоусов.

    До этого президент встречался с министром 26 июля, в День ВМФ. Тогда обсуждались финансовые, организационные и международные вопросы.

    В июне Путин объяснял назначение Белоусова главой Минобороны его опытом работы в высокотехнологичных отраслях.

    В июле Министерство обороны создало специальные аналитические группы в подразделениях беспилотных систем.

    Глава государства также отмечал позитивные изменения в материальном обеспечении войск.

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    5 августа 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин назначил командующего войсками «Центра» Солодчука главой службы тыла
    Путин назначил командующего войсками «Центра» Солодчука главой службы тыла
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с руководством Министерства обороны, передает РИА «Новости».

    «По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук отчитался перед президентом России о взятии южной части города Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства об освобождении Красноармейска.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области.

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    5 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал безопасность главным вопросом для Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым приоритетом для Белгородской области в настоящий момент является обеспечение безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Шуваевым.

    При этом нельзя оставлять без внимания социальную сферу, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас – вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития мы их тоже забывать не должны», – сказал глава государства.

    В июне Шуваев назвал обеспечение безопасности региона главной задачей. В середине июля врио губернатора обсудил вопросы защиты населения с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

    В тот же день глава области анонсировал расширение социальной поддержки жителей приграничного Шебекино.

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    5 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны.

    Путин своим указом назначил «генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», указывается в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее российский лидер называл военачальника одним из наиболее талантливых командиров.

    Валерий Солодчук является Героем России, это звание он получил в 2025 году. Выпускник Ленинградского суворовского и Рязанского воздушно-десантного командного училищ, с января 2020 по май 2022 года он командовал 36-й общевойсковой армией, а в 2025 году был произведен в генерал-полковники.

    Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Путин сообщил о решении сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.

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    5 августа 2026, 13:01 • Новости дня
    Путин: Службы тыла Минобороны сосредоточат в одних руках

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о предложении Министерства обороны сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.

    Президент России Владимир Путин сообщил о предложении Министерства обороны сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа», – заявил Путин.

    Путин отметил важность деятельности тыловых подразделений, назвав их работу в текущих условиях полноценной боевой задачей. Реорганизация призвана повысить эффективность обеспечения Вооруженных сил.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил ключевую роль тыловой службы в обеспечении армии.

    В июне Владимир Путин сообщил о грядущем обсуждении солдатских просьб с генералитетом.


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    5 августа 2026, 13:11 • Новости дня
    Путин: Группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка «Восток» в зоне спецоперации действует энергично и активно, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с руководством Министерства обороны высказался о ситуации в зоне проведения спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Вопрос к самому Андрею Сергеевичу, кто, по его мнению, мог бы возглавить группировку «Восток», которая действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки», – заявил российский лидер, обращаясь к Андрею Иванаеву.

    Ранее президент Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Владимир Путин рассказал о ежедневном продвижении группировки «Восток» на расстояние до 1300 метров.

    Кроме того, Путин также заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток».

    В среду российские войска освободили сумскую Рыжевку и запорожскую Зарницу.

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    5 августа 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин встретился с врио губернатора Белгородской области

    Путин встретился с врио губернатора Белгородской области Шуваевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.

    Кремль опубликовал кадры встречи в Max. Путин впервые принимает Шуваева в Кремле после его назначения на должность врио главы региона.

    Напомним, в мае Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

    В середине июля врио главы региона обсудил вопросы безопасности и инфраструктуры с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

    В начале августа Шуваев сообщил об уничтожении 54 украинских беспилотников над территорией субъекта.

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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