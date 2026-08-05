Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.5 комментариев
Путин провел встречу с главой Центризбиркома Памфиловой
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой.
Рабочая беседа проходит в Кремле, передает ТАСС.
Ранее Центризбирком провел процедуру жеребьевки для определения порядка размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы. Первые три позиции достались «Единой России», «Яблоку» и ЛДПР. Четвертое место заняла Партия прямой демократии.
Пятая строчка отошла «Зеленым», шестая – «Справедливой России», а седьмая – «Родине». Восьмое место заняла КПРФ, девятое – Партия пенсионеров, десятое – «Коммунисты России». Последней в списке под номером 11 идет партия «Новые люди».
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» по итогам жеребьевки возглавила список в избирательном бюллетене. Президент России Владимир Путин пообещал оградить осенние кампании от иностранного влияния.
Весной Эллу Памфилову переизбрали председателем Центральной избирательной комиссии на третий срок.