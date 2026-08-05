Киргизская авиакомпания SkyFru начала летать в Москву

Tекст: Денис Тельманов

Киргизская авиакомпания SkyFru приступила к выполнению рейсов между Бишкеком и Москвой, передает РИА «Новости». В Минтрансе России отметили, что загрузка самолета на первом рейсе достигла 100%.

«Новый для России киргизский перевозчик SkyFru выполнил первый рейс. Борт из Бишкека приземлился в московском аэропорту «Домодедово»», – сообщили в ведомстве.

Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на лайнерах Boeing 737-300. Время в пути составит четыре часа. На первый обратный рейс в столицу Киргизии зарегистрировались 147 пассажиров, что также обеспечило полную загрузку борта.

В настоящее время на маршруте Бишкек – Москва работают пять авиакомпаний: российские «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», а также киргизские Avia Traffic, Aero Nomad Airlines и SkyFru.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Месяцем позже столичный аэропорт Манас возобновил работу после аварии пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе.

В прошлом году крупнейшая воздушная гавань республики решила сменить международный код FRU на BSZ.