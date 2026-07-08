  • Новость часаAxios сообщил о целях американских ударов в Иране
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    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума
    ФИФА обсудит возвращение российских футболистов на турниры
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    Песков объяснил причины начала СВО Россией
    Трамп: Гренландией должны управлять США
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    8 июля 2026, 06:43 • Новости дня

    Аэропорт Бишкека возобновил работу после аварии пассажирского самолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главная воздушная гавань Киргизии вновь начала принимать рейсы после инцидента с лайнером авиакомпании Tez Jet, у которого при вылете подломилась стойка шасси.

    Столичный аэропорт Манас вернулся к штатному режиму обслуживания пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

    Воздушная гавань была закрыта на протяжении 17 часов из-за авиационного происшествия на взлетно-посадочной полосе.

    «Самолет со взлетной полосы убрали… Аэропорт начал работать», – сообщил представитель пресс-службы оператора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в аэропорту Бишкека пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию при взлете из-за поломки заднего шасси.

    В августе прошлого года летевший в Ош лайнер экстренно вернулся во Внуково из-за технической неисправности.

    В 2024 году аэропорт Астаны временно закрывался для всех рейсов после съезда самолета с рулежной дорожки.

    7 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    @ interpol.int

    Tекст: Мария Иванова

    В окрестностях украинской столицы обнаружили закопанное тело Анастасии Березовской, которая проходила по делу о попытке устранения предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Накануне в Киевской области нашли закопанным тело Анастасии Березовской, передает «Украинская правда». Девушка подозревалась в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в расправе. Одним из фигурантов оказался действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    Вторым предполагаемым участником преступления является бывший сотрудник правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о подрыве предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Французские правоохранительные органы рассматривали участие украинских спецслужб в качестве главной версии инцидента.

    Между тем пострадавший коммерсант очнулся в больнице Марселя после покушения.

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    7 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    ЛДПР предложила программу бесплатного питания для детей до трех лет

    Tекст: Ольга Иванова

    В России могут ввести федеральную программу бесплатного обеспечения специализированным питанием детей в возрасте до трех лет, с инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением разработать программу бесплатного питания для малышей, передает ТАСС.

    «ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания», – говорится в документе.

    В качестве альтернативы политик предложил установить единые минимальные федеральные гарантии. По его мнению, регионы смогут оказывать поддержку семьям как в натуральном виде, так и в форме денежных выплат, которые будут соответствовать реальной стоимости питания.

    Парламентарий подчеркнул, что сейчас обеспечение детей продуктами относится к полномочиям регионов. Из-за этого меры поддержки сильно различаются. Слуцкий уверен, что питание ребенка не должно зависеть от финансовых возможностей региона или места проживания семьи. Инициатива, по его словам, поможет обеспечить равный доступ к господдержке и сохранить здоровье детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года депутаты Госдумы предложили возродить систему бесплатных молочных кухонь для малышей.

    В начале прошлого года фракция ЛДПР внесла в парламент законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    @ Urs Lindt/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) отменил действовавшие ограничения для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях, а также временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в официальном заявлении организации.

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета  (МОК) снял ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, передает ТАСС. В пресс-службе организации отметили, что защитные меры в отношении атлетов и команд больше не действуют.

    «Рекомендованные условия участия, касающиеся российских спортсменов и команд, включая меры защиты, больше не применяются», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что для возвращения к международным стартам все российские спортсмены обязаны строго соблюдать установленные антидопинговые требования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет продлил санкции против российских спортсменов. Вскоре Объединенный мир борьбы допустил атлетов из России к международным турнирам без ограничений. Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал заявления МОК об объединяющей силе спорта сигналом к скорому восстановлению прав россиян.

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    7 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал ситуацию с горючим, передает ТАСС.

    «Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах – это огромная проблема», – заявил он. При этом чиновник уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе.

    За последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Такую статистику ранее приводили местные издания со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

    Ситуацию также оценил бывший украинский премьер Николай Азаров. Политик подчеркнул, что в государстве уже начинается масштабный дефицит горючего, вина за который полностью лежит на Владимире Зеленском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России за двенадцать дней уничтожили 37 используемых украинской армией автозаправочных станций.

    Эксперты объясняют высокую эффективность атак применением новой модификации беспилотника «Герань».

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой заправки.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (12)
    7 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил шаги, которые помогут европейским странам избежать дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой.

    В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения и понимания, передает ТАСС.

    «Все довольно просто, – ответил он на вопрос, что должны делать в Европе, чтобы остановить эскалацию. – Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы». Во-вторых, по его словам, европейским политикам следует внимательно относиться к озабоченностям российской стороны.

    Третьим важным пунктом пресс-секретарь назвал неизбежность проблем в случае игнорирования интересов Москвы. В качестве четвертого шага он призвал Европу как можно скорее возобновить конструктивный диалог, отметив, что Россия остается открытой и готовой к гибкому обсуждению текущих вопросов.

    В начале июля Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    Месяцем ранее он охарактеризовал попытки европейских политиков говорить с Москвой с позиции силы глубоким заблуждением.

    Весной представитель Кремля напомнил о невозможности превращения России в главную угрозу для Европы.

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    7 июля 2026, 07:18 • Новости дня
    Украинцы перед годовщиной Волынской резни расклеили в Польше плакаты с Бандерой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который приходится на 11 июля, расклеили в Польше плакаты с портретами главаря «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал о провокационных действиях беженцев, передает РИА «Новости». Подпольщики предоставили фотографии листовок, на которых изображен Бандера с подписью «наш герой». Кроме того, на плакатах присутствуют оскорбительные надписи в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

    Ранее в польском сейме отмечали, что украинские националисты активно распространяют антипольский контент в социальных сетях. Эти публикации связаны с историей запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА. Вопрос трактовки Волынской резни остается наиболее сложным в отношениях между двумя странами.

    Напомним, летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Позиция Варшавы заключается в том, что сторонники ОУН-УПА совершали массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств в период с 1939 по 1945 годы. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение лишь на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    ФСБ России обнародовала архивные документы о ликвидации организатора Волынской резни Дмитрия Клячкивского.

    Представители Варшавы выступили с инициативой обсудить преступления украинских националистов на международном уровне.

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    7 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит поддержку разработчиков отечественных моделей ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание правовых условий для развития отечественных технологий искусственного интеллекта. Документ, поддержанный депутатами фракции «Единая Россия», призван сформировать единые правила регулирования ИИ и укрепить цифровую независимость страны.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что перед Россией стоит задача выстроить регулирование отрасли таким образом, чтобы оно не сдерживало разработчиков в условиях глобальной технологической конкуренции, передает «Единая Россия».

    «Технологии искусственного интеллекта проникли в нашу жизнь уже очень глубоко. Идtт гонка не только между сервисами, а между странами. Их три: Китай, Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация», – заявил Боярский.

    Законопроект вводит единый понятийный аппарат в сфере искусственного интеллекта, включая определения технологий и сервисов на их основе. По мнению авторов инициативы, это позволит сформировать общие подходы к дальнейшему регулированию применения ИИ в различных сферах экономики.

    Отдельное внимание в документе уделено использованию искусственного интеллекта в стратегически важных направлениях – обороне, безопасности, государственном управлении, социальной политике и образовании. Для этих сфер предлагается преимущественно применять российские решения.

    Развитие технологий предлагается вести по двум направлениям. Первое предусматривает создание суверенных моделей искусственного интеллекта, которые будут полностью основываться на российских технологиях и инфраструктуре. Такие решения планируется использовать в критически важных областях, перечень которых определит правительство.

    Второе направление связано с национальными моделями ИИ. Они также будут опираться на отечественную инфраструктуру, но при необходимости смогут использовать лучшие мировые разработки для развития экономики и повышения качества государственных и коммерческих сервисов.

    Боярский подчеркнул, что при создании таких систем особое значение будут иметь вопросы безопасности и соответствия российским ценностным ориентирам.

    «Мы видим требования к их безопасности, мы видим требования к соблюдению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что очень важно», – отметил депутат.

    Для дальнейшего развития искусственного интеллекта в России потребуется создание необходимой технологической базы. В нее войдут вычислительные мощности, центры обработки данных, энергетическая инфраструктура и новые технические решения. В связи с этим планируется подготовить комплекс нормативных актов и инфраструктурный план развития отрасли.

    Еще одним направлением станет регулирование вопросов авторского права. Законодатели намерены разработать механизм, который позволит одновременно защищать интеллектуальную собственность и обеспечивать возможность использования данных для обучения ИИ-моделей.

    Также законопроект предусматривает развитие системы доступа к данным, необходимых для обучения современных алгоритмов, при соблюдении требований действующего законодательства. Отдельно документ затрагивает вопрос маркировки материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. На первом этапе предлагается сделать такую маркировку добровольной, чтобы протестировать механизм и выработать единые правила его применения.

    Кроме того, предусмотрен переходный период для уже работающих цифровых сервисов. Они смогут продолжить функционировать в рамках специальных положений закона до 2032 года.

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    7 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    @ Monaco prosecutor/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Под Киевом обнаружили тело Анастасии Березовской, подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. По подозрению в совершении преступления арестованы два человека, одним из которых оказался действующий офицер военной разведки, подтвердила Служба безопасности Украины.

    СБУ официально подтвердила информацию об обнаружении убитой женщины, передает ТАСС

    Вторым фигурантом уголовного дела стал бывший сотрудник украинских правоохранительных органов. Первый задержанный представитель ведомства уже дал признательные показания, подтвердив факт расправы над жертвой вместе с сообщником.

    Ранее убитая подозревалась в резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку.

    Заместитель генпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

    Бывший французский разведчик Клод Монике сообщил о планах Ермолаева раскрыть украинскую коррупцию в Европарламенте.

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    7 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    Володин указал на лазейку, которой пользуются мигранты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мигранты массово устраиваются на работу в российских регионах без подтверждения квалификации, используя предусмотренные законодательством исключения из квот на привлечение трудовой иностранной силы. На эту проблему указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав пересмотреть действующий порядок привлечения зарубежных работников.

    Володин выразил недовольство действующими правилами трудоустройства иностранцев, передает ТАСС.

    Сейчас прибывающие по визе работники ограничены квотами, однако существует утвержденный правительством список исключений. Он включает 192 специальности, среди которых 38 врачебных должностей и 46 позиций для среднего медицинского персонала.

    Выступая на пленарном заседании, Вячеслав Володин отметил масштаб проблемы. «У нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации <…> без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», – заявил председатель Госдумы.

    По его словам, остроту ситуации подтверждает статистика Генпрокуратуры. В 2025 году в 27 регионах пресекли нарушения при аккредитации медиков с зарубежными дипломами, а в 17 субъектах таких сотрудников наняли без обязательного подтверждения квалификации. Политик подчеркнул необходимость свести перечень исключений к минимуму и сосредоточиться на подготовке собственных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума передала полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий мигрантов Министерству внутренних дел.

    В прошлом году ведомство запретило наем иностранных медицинских работников без подтвержденного знания русского языка.

    Весной 2025 года министерство сократило список специальностей для упрощенного получения вида на жительство до 29 позиций.

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    7 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков объяснил причины начала СВО Россией

    Песков: Россия перед началом СВО говорила об угрозе своей безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва неоднократно говорила об угрозе своей безопасности до начала специальной военной операции, но эти слова игнорировались, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

    «Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны», – заявил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что именно поэтому российская сторона предупреждала об опасности задолго до старта СВО. Однако, по словам Пескова, никто не захотел услышать позицию Москвы.

    Ранее Песков назвал спецоперацию неизбежным следствием отказа Запада от мирного урегулирования.

    Позже представитель Кремля констатировал трансформацию боевых действий в полномасштабный конфликт из-за вмешательства иностранных государств.

    На фоне этих событий Москва пообещала продолжить наращивание военного давления на киевский режим для достижения поставленных целей.

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    7 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной танкер Al-Raqayat подвергся обстрелу и загорелся при попытке пересечь Ормузский пролив в сопровождении американских военных кораблей.

    Судно следовало по оманскому маршруту под прикрытием американских военных, передает РИА «Новости».

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники уточняет причину инцидента. «Катарский нефтяной танкер Al-Raqayat пытался пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе с помощью ВМС США, но стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения», – говорится в заявлении телеканала.

    Информацию об ударе подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, снаряд поразил левый борт судна, которое направлялось на юг вдоль побережья Омана. В результате прямого попадания на танкере вспыхнул пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники обвинили Иран в ракетных атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у побережья Омана.

    Незадолго до этого боевой самолет США атаковал шедшее в сторону Ирана судно в Оманском заливе.

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    7 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Российские удары оставили Черниговскую область без автозаправок
    Российские удары оставили Черниговскую область без автозаправок
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций, после ударов российских сил, сообщили в силовых структурах.

    В Черниговской области Украины фактически прекратили работу все автозаправочные станции после целенаправленных ударов российских сил, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили в силовых структурах.

    «В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций», – рассказали силовики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские беспилотники уничтожили три автозаправки ВСУ в Черниговской области.

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой АЗС.

    Ранее украинская сторона лишилась заправочных станций сразу в пяти регионах страны.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира

    Global Liveability Index: Киев в рейтинге городов мира занял 166-е место из 173

    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    @ Michael Runkel/imagebrokerGlobal Look Press

    Столица Украины вошла в десятку самых худших для жизни городов мира по версии ежегодного исследования The Global Liveability Index 2026, подготовленного аналитическим подразделением Economist Intelligence Unit (EIU).

    Киев занял 166-е место из 173, набрав 45 баллов из 100, говорится в исследовании EIU. Выше украинской столицы расположились Тегеран (Иран), занявший 164-е место, и Хараре (Зимбабве), оказавшийся на 165-й строчке. Ниже Киева в рейтинге оказались только Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея), Лагос (Нигерия), Алжир (Алжир), Карачи (Пакистан), Дакка (Бангладеш), Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия), который замкнул список на 173-м месте.

    При составлении рейтинга эксперты оценивали города по пяти критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Под критерием «стабильность» авторы исследования понимают уровень безопасности в городе. В него входят такие показатели, как уровень преступности, угроза терроризма, риск военных конфликтов и вероятность массовых беспорядков. По этому параметру Киев получил 40 баллов из 100. Также украинская столица набрала 42 балла за здравоохранение, 53 – за культуру и окружающую среду, 75 – за образование и 27 баллов за инфраструктуру, что стало одним из самых низких показателей среди всех участников исследования.

    Самым комфортным для жизни городом мира признан Копенгаген (Дания), набравший 98 баллов. В первую десятку также вошли Вена (Австрия), Мельбурн, Сидней и Аделаида (Австралия), Цюрих и Женева (Швейцария), Осака и Токио (Япония), а также Ванкувер (Канада).

    В отчете также отмечается, что наибольший прогресс в рейтинге продемонстрировали китайские города. Лидером по росту стал Фучжоу, поднявшийся сразу на семь позиций. Значительно улучшили свои места Нанкин, Уси, Циндао и ряд других городов Китая. Среди крупных мегаполисов заметно вырос Нью-Йорк, который поднялся на три строчки благодаря улучшению показателей по критерию «стабильность» на фоне снижения уровня преступности и уменьшения террористических рисков. Также в первую десятку вошел Токио, улучшивший оценку в категории «культура и окружающая среда».

    В то же время наиболее заметное снижение позиций зафиксировано у городов Ближнего Востока. Сильнее всего опустился Маскат (Оман) – сразу на 14 мест. Также ухудшились позиции Эль-Кувейта, Аммана, Манамы, Дохи, а также ряда европейских городов, включая Цюрих и Люксембург. По данным EIU, средняя оценка региона Ближнего Востока и Северной Африки снизилась на один балл главным образом из-за войны между Ираном и Израилем, которая негативно сказалась на показателях безопасности.

    Индекс The Global Liveability Index ежегодно оценивает 173 города мира по пяти основным категориям – стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура, на основании которых определяется общий уровень комфортности проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года Киев занял 165-ю строчку в рейтинге худших городов мира по качеству жизни. В январе 2026 года мэр города Виталий Кличко признал гуманитарную ситуацию в Киеве критической на фоне коллапса водоснабжения и энергетики.

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    7 июля 2026, 14:49 • Новости дня
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников, следует из слов главы бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчина Пшидача.

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует встречаться с Владимиром Зеленским из-за продолжающейся на Украине героизации нацистских преступников, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

    Во вторник Навроцкий отправился в Стамбул для участия в саммите НАТО. «Нет такой непосредственно запланированной встречи. В то же время в ходе сегодняшнего ужина скорее всего будет Зеленский, хоть Украина и не является членом НАТО», – пояснил Пшидач, отвечая на вопрос о возможных переговорах политиков.

    Представитель канцелярии подчеркнул, что ранее украинская сторона неоднократно отвергала предложения о контактах, включая телефонные разговоры и визит в Варшаву с уже согласованной датой, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский отменил запланированную поездку в Гданьск. Пшидач отметил, что встреча ради встречи не имеет смысла, напомнив об отсутствии результатов после недавних переговоров глав МИД двух стран. Для улучшения отношений Киев должен прекратить героизацию коллаборантов, добавил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Владимир Зеленский дважды отказался от контактов с Каролем Навроцким.

    Организаторы конференции по восстановлению Украины в Гданьске не пригласили польского лидера на это международное мероприятие.

    Из-за прославления украинских националистов президент Польши лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.

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    7 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Нидерланды заявили об исчерпании возможностей военной помощи Киеву

    Минобороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей помощи Киеву

    Нидерланды заявили об исчерпании возможностей военной помощи Киеву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Амстердам больше не имеет ресурсов для оказания прямой военной поддержки украинской армии из-за исчерпания собственных запасов вооружений.

    Нидерланды больше не могут предоставлять прямую военную поддержку Киеву, так как исчерпали свои возможности, сообщает Bloomberg.

    «У нас как у Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы сделали так много», – заявила министр обороны страны Дилан Йешильгёз-Зегериус на полях саммита НАТО. Отвечая на вопрос о новых запросах на ракеты для комплексов Patriot, глава ведомства подчеркнула, что Амстердам находится на пределе.

    Йешильгёз-Зегериус добавила, что планирует призвать другие государства усилить помощь украинской стороне, поскольку Нидерланды уже сделали все возможное. На фоне продолжающейся спецоперации на Украине Киев испытывает острую нехватку систем ПВО для перехвата ракет. В преддверии саммита Североатлантического альянса в Анкаре Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой предоставить больше ракет-перехватчиков из их арсеналов.

    На данный момент Амстердам потратил 9,1 млрд евро на военную поддержку Киева, запланировав выделить еще 11,6 млрд евро. Кроме того, Нидерланды пообещали направить один млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские партнеры оплачивают поставки американского оружия на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Нидерланды решили перенести часть военного бюджета с 2026 года для ускорения поставок Киеву.

    В декабре Минобороны королевства выделило 700 млн евро на закупку беспилотников для украинской армии.

    На прошлой неделе консультативный совет при правительстве страны предложил задействовать нидерландский военный контингент в будущей международной миссии.

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