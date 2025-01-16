В Госдуму внесли законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком

Депутататы от ЛДПР внесли законопроект в Госдуму о повышении пособия по уходу за ребенком до 60% от зарплаты

Tекст: Вера Басилая

Группа депутатов от ЛДПР и сенаторы, возглавляемые Леонидом Слуцким, внесли в Госдуму законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет, предлагается поднять уровень пособия с 40 до 60% от среднего заработка родителя, передает ТАСС.

Также предлагается, чтобы минимальный размер пособия равнялся 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В настоящее время при выходе в декрет россиянки получают только 40% от прежнего заработка. Если женщина не работала, была уволена по ликвидации предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, пособие назначается минимальным, что составляет 9227,24 рубля, что ниже регионального прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме заявили, что в 2025 году в России запланировано повышение детских выплат, включая материнский капитал и другие пособия, в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионах.

Напомним, в России с 2024 года начали действовать новые социальные выплаты для поддержки семей с детьми, размер которых зависит от возраста ребенка и доходов семьи.

