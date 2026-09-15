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Спортивная федерация разрешила проводить турниры по тхэквондо в России
Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение боев в России
Всемирная федерация тхэквондо отменила запрет на проведение международных соревнований под своей эгидой на территории России, поддержав июльское решение Международного олимпийского комитета.
Всемирная федерация тхэквондо приняла решение снять ограничения на проведение соревнований в России, передает РИА «Новости». Заседание совета федерации прошло во вторник в южнокорейском Чхунчхоне.
«Совет Всемирной федерации тхэквондо принял решение, которое позволяет проводить международные соревнования на территории России», – отмечается в заявлении организации. Ранее федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов. МОК уточнил, что решение о проведении турниров в России остается на усмотрение международных федераций. World Taekwondo поддержала этот шаг, подчеркнув, что спортсмены не должны страдать из-за действий правительств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Всемирная федерация тхэквондо разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
В июле исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.
В начале сентября Международная федерация конного спорта сняла запрет на проведение турниров на территории нашей страны.