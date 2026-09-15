Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1 тыс. долларов
Биржевая стоимость газа на европейском рынке стабилизировалась после кратковременного скачка, опустившись ниже психологической отметки в 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе с открытием торгов вторника символически снизились на 0,1%, до 986 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Показатель пока не стремится снова преодолеть отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 982,7 доллара. По состоянию на 8:56 мск показатель составил 986,1 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 987 долларов за тысячу кубометров.
Накануне цены увеличивались на 5% и превысили 1 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. К новому удорожанию привел конфликт на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров. Причиной назывались проблемы с заполнением хранилищ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевая цена газа в Европе превысила тысячу долларов за тысячу кубометров.
10 сентября стоимость голубого топлива на европейских площадках достигла 988 долларов.
8 сентября котировки поднялись выше 904 долларов.