Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе с открытием торгов вторника символически снизились на 0,1%, до 986 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Показатель пока не стремится снова преодолеть отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 982,7 доллара. По состоянию на 8:56 мск показатель составил 986,1 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 987 долларов за тысячу кубометров.

Накануне цены увеличивались на 5% и превысили 1 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. К новому удорожанию привел конфликт на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.

В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров. Причиной назывались проблемы с заполнением хранилищ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевая цена газа в Европе превысила тысячу долларов за тысячу кубометров.

10 сентября стоимость голубого топлива на европейских площадках достигла 988 долларов.

8 сентября котировки поднялись выше 904 долларов.