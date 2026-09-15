В Москве запустили цифровой сервис выбора стационара для плановой госпитализации

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новая система переводит процесс подготовки к стационарному лечению в цифровой формат, рассказала заведующая КДЦ ГКБ №15 имени Филатова департамента здравоохранения города Ольга Андреева, передает «Газета.Ru».

«Теперь врач поликлиники при подтверждении потребности в стационарном лечении оформляет цифровую заявку в специализированной базе данных, которая открыта для профильных городских больниц. Специалисты стационаров анализируют медицинские данные конкретного пациента и согласовывают свои варианты госпитализации или консультации для личного осмотра и корректировки лечебной тактики», – уточнила Андреева.

В сервисе «ЕМИАС.ИНФО» обычно появляется более трех доступных учреждений на выбор. Если случай сложный, к процессу привлекают главного профильного специалиста. Пациентам без смартфонов помогают определиться лечащие врачи прямо на приеме.

Проект «умной госпитализации» начали внедрять в ноябре 2024 года. В марте 2026 года алгоритм заработал в обновленном виде, объединив все этапы лечения москвичей.

Эксперты анонсировали создание единой цифровой карты пациента для объединения медицинской информации.

Правительство России утвердило функцию отложенной записи к врачам через портал «Госуслуги».

Власти Москвы внедрили искусственный интеллект для подготовки персонализированных справок перед приемом в поликлиниках.