Судьба правительства Швеции повисла на 300 тыс. бюллетеней

Избирком Швеции перенес объявление окончательных итогов выборов на четверг

Tекст: Игорь Иножарский

Подсчет почти 300 тыс. досрочных и зарубежных бюллетеней начнется в среду, сообщила Избирательная комиссия Швеции. Окончательный результат парламентских выборов будет объявлен в четверг, на день позже, чем предполагалось, пишет Bloomberg.

Задержка продлевает неопределенность после незавершенного голосования в воскресенье. Левоцентристский блок, который ведут социал-демократы, располагает 176 мандатами против 173 у правящего альянса Ульфа Кристерссона, разрыв составляет всего 28 тыс. голосов.

Оставшиеся бюллетени определят, какой из блоков получит лучшие возможности для формирования правительства. Ожидаемое к подсчету число бюллетеней заметно превышает показатели прошлых выборов: сказались большое количество поздно пришедших досрочных голосов и рост голосования из-за рубежа, отметила комиссия.

Четыре года назад после выборов подсчитали около 200 тыс. голосов, и они не изменили близкий результат. В ряде муниципалитетов подсчет, вероятно, займет много времени, поэтому предварительный результат по парламенту станет известен только в четверг, добавила комиссия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в парламент Швеции стартовали с перспективой прихода к власти ультраправых. На этом фоне досрочно проголосовали рекордные 3,6 млн шведов. После этого левоцентристский блок Магдалены Андерссон вышел вперед.