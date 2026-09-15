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Пьер де Голль: США преувеличили роль в освобождении Европы
Пьер де Голль раскритиковал американский фильм о роли США в освобождении Европы
Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что был потрясен американским фильмом, преувеличивающим роль США в освобождении Европы от нацистской оккупации.
Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал, что был потрясен американским фильмом, в котором утверждалось, что США в одиночку освободили Европу от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Об этом он заявил на сессии «Код Непокоренных: память против постправды» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».
Де Голль вспомнил, что в 1944 году его тетю отправили в концлагерь Равенсбрюк, а двоюродная бабушка, сестра Шарля де Голля, тоже была отправлена в концлагерь за участие в движении Сопротивления. По его словам, родственники были скромными людьми и не любили говорить о пережитом шоке, поэтому увиденный фильм особенно поразил его: он задался вопросом, во что оказалась втянута его семья.
Де Голль напомнил о решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией и огромных потерях советского народа. Он подчеркнул, что современному поколению важно привить навыки аналитического мышления, а образовательная система должна вернуться к подлинным историческим фактам, назвав восстановление исторической справедливости и объяснение правды детям повседневным долгом и повседневной борьбой.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
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