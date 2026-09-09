Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

Прикрепиться к поликлинике через Госуслуги можно при наличии подтвержденной учетной записи и действующего полиса ОМС. Выбранная поликлиника должна участвовать в территориальной программе ОМС.

По собственному желанию поликлинику обычно можно менять не чаще одного раза в год. При переезде, смене места пребывания или прекращении деятельности медорганизации смена возможна вне этого ограничения.

От старой поликлиники отдельно открепляться обычно не нужно: после одобрения заявления новое прикрепление заменяет прежнее, а медицинские документы запрашивает новая организация.

Если человек выбирает поликлинику не по месту фактического проживания, плановые приемы могут быть удобнее, но с вызовом врача на дом возможны сложности. Врач на дом обычно приходит по территориальному принципу.

Заявление обычно рассматривают в течение нескольких рабочих дней. В региональных разъяснениях часто указывают срок до шести рабочих дней, но точный срок зависит от региона, сервиса и медорганизации.

Можно ли прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году

В 2026 году прикрепиться к поликлинике можно онлайн через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись, действующий полис ОМС и выбранная медицинская организация участвует в системе обязательного медицинского страхования.

Также заявление можно подать лично в выбранной поликлинике. В некоторых регионах электронный путь может идти через региональный портал, региональную медицинскую информационную систему или раздел «Здоровье» на Госуслугах. Если онлайн-услуга временно недоступна, остается личное обращение в медицинскую организацию.

Прикрепление нужно для получения плановой первичной медико-санитарной помощи: записи к терапевту, педиатру, врачу общей практики, профильным специалистам по направлению, прохождения диспансеризации и наблюдения в выбранной поликлинике.

Экстренная медицинская помощь оказывается независимо от прикрепления. Если человеку стало плохо, он не должен ждать смены поликлиники: в неотложной ситуации нужно обращаться за медицинской помощью по месту нахождения или вызывать скорую.

Кто может выбрать или сменить поликлинику по ОМС

Выбрать или сменить поликлинику может гражданин, застрахованный в системе ОМС. Главное условие – выбранная медицинская организация должна участвовать в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Нельзя прикрепиться по ОМС к любой понравившейся клинике только потому, что она удобна по адресу или там работает нужный врач. Если организация не работает в системе ОМС или не участвует в территориальной программе по нужному профилю, прикрепление по полису ОМС может быть невозможно.

Право выбора распространяется на медицинские организации, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Обычно это взрослая поликлиника, детская поликлиника, врачебная амбулатория, центр общей врачебной практики или другое учреждение, включенное в территориальную программу.

При выборе стоит учитывать не только адрес, но и реальную доступность помощи: расписание врачей, возможность вызова на дом, транспорт, наличие нужных специалистов, запись через электронные сервисы и загруженность учреждения.

Сколько раз в год можно менять поликлинику

По собственному желанию поликлинику можно менять не чаще одного раза в год. Это общее правило для выбора медицинской организации при получении первичной медико-санитарной помощи.

Но есть исключения. Сменить поликлинику чаще можно при изменении места жительства или места пребывания. Например, человек переехал в другой район или город, временно живет в другом регионе, сменил место фактического проживания или прежняя медицинская организация прекратила деятельность.

Если пациент подает заявление повторно в течение года без уважительной причины, ему могут отказать. Поэтому в заявлении важно правильно указать причину смены: собственное желание, переезд, смена места пребывания, прекращение деятельности медицинской организации или другая предусмотренная ситуация.

Если человек не уверен, сколько времени прошло с последней смены, можно проверить сведения о прикреплении на Госуслугах, в личном кабинете регионального медицинского сервиса, в страховой медицинской организации или территориальном фонде ОМС.

Какие документы нужны для прикрепления к поликлинике

Для онлайн-прикрепления взрослому пациенту обычно нужны подтвержденная учетная запись на Госуслугах и корректные сведения в профиле. Сервис подтягивает часть данных автоматически, но их нужно проверить.

Для взрослого обычно понадобятся:

паспорт;

полис ОМС или сведения о нем;

СНИЛС, если он требуется для электронного сервиса;

контактный телефон;

подтвержденная учетная запись на Госуслугах;

документ о смене места жительства или пребывания, если поликлинику меняют чаще одного раза в год по этой причине.

Для ребенка нужны:

свидетельство о рождении или паспорт ребенка, если он уже получен;

полис ОМС ребенка;

СНИЛС ребенка при наличии или если он требуется сервисом;

паспорт родителя или законного представителя;

документ, подтверждающий полномочия представителя, если обращается не родитель.

Если данные полиса ОМС, паспорта или СНИЛС не совпадают с реестрами, онлайн-заявление может не пройти проверку. В таком случае нужно обновить сведения через страховую медицинскую организацию, Госуслуги, МФЦ или лично обратиться в поликлинику.

Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги: пошаговая инструкция

Чтобы прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, нужно зайти на портал с подтвержденной учетной записью и открыть медицинский раздел.

Порядок действий обычно такой:

1. Войти на Госуслуги.

2. Открыть раздел «Здоровье».

3. Найти услугу «Прикрепление к поликлинике» или раздел «Моя поликлиника».

4. Проверить персональные данные.

5. Проверить сведения о полисе ОМС.

6. Выбрать регион.

7. Найти нужную медицинскую организацию.

8. Указать причину прикрепления или смены поликлиники.

9. Заполнить заявление.

10. Проверить данные перед отправкой.

11. Подписать заявление простой электронной подписью.

12. Отправить заявление.

13. Дождаться уведомления в личном кабинете.

14. После одобрения записываться к врачам выбранной поликлиники.

Если нужная поликлиника не отображается в списке, возможны несколько причин: организация не участвует в территориальной программе ОМС, выбран не тот регион, есть ошибка в данных полиса, сервис временно недоступен или прикрепление к этой организации онлайн пока не проходит.

В таком случае стоит обратиться в выбранную поликлинику, страховую медицинскую организацию или территориальный фонд ОМС.

Как сменить поликлинику через Госуслуги

Смена поликлиники через Госуслуги оформляется почти так же, как первичное прикрепление. Разница в том, что у пациента уже есть действующее прикрепление, а новое заявление заменит прежнее.

Алгоритм такой:

1. Открыть Госуслуги.

2. Перейти в раздел «Здоровье».

3. Выбрать услугу прикрепления или смены поликлиники.

4. Проверить текущие данные о полисе ОМС.

5. Выбрать новую медицинскую организацию.

6. Указать причину смены.

7. Проверить, не меняли ли поликлинику по собственному желанию в текущем году.

8. Заполнить заявление.

9. Отправить его.

10. Дождаться результата.

Причину смены нужно указывать внимательно. Если это обычное желание пациента, действует ограничение один раз в год. Если человек переехал или сменил место пребывания, нужно указать именно это основание.

После одобрения новая поликлиника становится основной для плановой первичной помощи. Старое прикрепление при этом прекращается автоматически.

Нужно ли открепляться от старой поликлиники

Обычно отдельно открепляться от старой поликлиники не нужно. При одобрении нового заявления прежнее прикрепление заменяется новым.

Новая медицинская организация сама запрашивает необходимую медицинскую документацию у прежней поликлиники. Пациенту не нужно ходить в старую регистратуру только ради открепления.

Но на практике могут быть нюансы. Если у человека есть бумажные выписки, результаты обследований, заключения специалистов или документы по хроническому заболеванию, лучше сохранить их копии и взять с собой на первый прием в новой поликлинике. Это ускорит знакомство врача с медицинской историей.

Отдельно стоит проверить, доступна ли запись к врачам после одобрения. Иногда прикрепление уже оформлено, но электронная запись активируется с небольшой задержкой.

Сколько рассматривают заявление на прикрепление

Срок рассмотрения заявления зависит от региона, способа подачи и конкретной медицинской организации. В региональных разъяснениях часто указывают срок до шести рабочих дней. В некоторых субъектах или городских системах срок может быть короче.

Если заявление подано через Госуслуги, результат приходит в личный кабинет. Там должно появиться уведомление о прикреплении или отказе с указанием причины.

Если заявление подано лично, срок и порядок уведомления сообщают в поликлинике. Пациент может уточнить, когда можно будет записываться к врачам через электронные сервисы.

Если ответ не пришел в заявленный срок, нужно проверить личный кабинет, уведомления, электронную почту и статус заявления. Затем можно обратиться в выбранную поликлинику, страховую медицинскую организацию или территориальный фонд ОМС.

Как узнать, к какой поликлинике вы прикреплены

Узнать текущую поликлинику можно онлайн или через страховую медицинскую организацию.

Проверить прикрепление можно:

на Госуслугах;

в разделе «Здоровье» или «Моя поликлиника»;

в профиле с данными полиса ОМС;

на региональном портале здравоохранения;

в мобильном приложении региональной системы записи к врачу, если оно есть;

в страховой медицинской организации;

в территориальном фонде ОМС;

по телефону регистратуры предполагаемой поликлиники.

Если сведения о прикреплении не отображаются, возможно, данные полиса ОМС не подтянуты в профиль или есть техническая ошибка. В таком случае нужно проверить данные полиса и обратиться в страховую медицинскую организацию.

Иногда человек фактически ходит в одну поликлинику, но в электронных сервисах числится другая. Тогда лучше уточнить информацию до записи к врачу, чтобы не столкнуться с отказом или невозможностью записаться онлайн.

Можно ли прикрепиться к поликлинике не по прописке

Да, прикрепиться к поликлинике можно не только по адресу регистрации. Закон позволяет выбрать медицинскую организацию для первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу, но не ограничивает выбор только пропиской.

Например, человек может выбрать поликлинику рядом с фактическим жильем, работой или учебой, если организация участвует в системе ОМС и может принять пациента.

Но есть важные ограничения:

выбранная поликлиника должна работать в системе ОМС;

прикрепление должно соответствовать территориальной программе;

при смене по собственному желанию действует правило одного раза в год;

поликлиника может учитывать возможность оказания помощи и загруженность;

с вызовом врача на дом могут быть сложности.

Поэтому выбирать поликлинику только по принципу «удобно ездить на прием» не всегда достаточно. Нужно подумать, что будет, если понадобится врач на дом, регулярное наблюдение или срочный осмотр по месту проживания.

Можно ли вызвать врача на дом, если поликлиника не по адресу проживания

Если пациент прикрепился к поликлинике не по месту фактического проживания, с вызовом врача на дом могут возникнуть ограничения. Врач на дом обычно приходит по территориальному принципу – с участка, который обслуживает адрес фактического пребывания пациента.

Это значит, что выбранная поликлиника может быть удобна для плановых приемов, но не всегда сможет направить врача к пациенту домой, если адрес находится вне ее зоны обслуживания.

При высокой температуре, тяжелом состоянии или невозможности прийти в поликлинику нужно обращаться по месту фактического проживания, в ближайшую медицинскую организацию, по номеру для вызова врача на дом в регионе или вызывать скорую помощь при экстренных симптомах.

Перед прикреплением не по месту проживания стоит заранее уточнить:

можно ли вызвать врача на дом с вашего адреса;

какая поликлиника обслуживает адрес фактического проживания;

куда обращаться в неотложной ситуации;

как получить помощь ребенку;

как работает неотложная помощь в регионе.

Это особенно важно для пожилых людей, семей с маленькими детьми, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто часто вызывает врача на дом.

Как прикрепить ребенка к поликлинике

Ребенка к поликлинике прикрепляет родитель или законный представитель. Для этого нужен полис ОМС ребенка и документы, подтверждающие личность.

Заявление можно подать через Госуслуги, если такая электронная услуга доступна для ребенка в регионе, или лично в детской поликлинике.

Обычно нужны:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт ребенка, если он уже получен;

полис ОМС ребенка;

СНИЛС ребенка при наличии или если требуется;

паспорт родителя;

документ о законном представительстве, если обращается опекун, попечитель или другой представитель.

При выборе детской поликлиники особенно важно учитывать адрес проживания. Дети чаще нуждаются в вызове врача на дом, поэтому прикрепление в слишком удаленную поликлинику может быть неудобным.

Если ребенок переехал в другой район или регион, стоит заранее проверить полис ОМС, прикрепление и возможность записи к педиатру.

Как выбрать участкового врача

Пациент имеет право выбрать не только медицинскую организацию, но и врача в выбранной поликлинике. Обычно речь идет о терапевте, участковом терапевте, педиатре, участковом педиатре, враче общей практики или фельдшере.

Для выбора врача подают заявление на имя руководителя медицинской организации. Сделать это можно лично или через представителя, а в регионах с электронным сервисом – онлайн, если такая возможность реализована.

Важное условие – согласие врача. Если специалист перегружен или превышена рекомендуемая численность прикрепленных пациентов, поликлиника может предложить другого врача.

Менять врача также можно не чаще одного раза в год, кроме случаев замены медицинской организации или других объективных обстоятельств.

Если пациент хочет наблюдаться у конкретного специалиста, лучше сначала уточнить в регистратуре или администрации поликлиники, принимает ли врач новых прикрепленных пациентов.

Почему могут отказать в прикреплении

Отказ в прикреплении возможен, но он должен быть мотивирован. Пациенту должны объяснить причину.

Возможные причины отказа:

нет действующего полиса ОМС;

данные полиса не найдены или требуют обновления;

выбранная поликлиника не участвует в системе ОМС;

медицинская организация не работает по территориальной программе;

заявление подано чаще одного раза в год без переезда или другой уважительной причины;

в заявлении указаны неверные данные;

учетная запись на Госуслугах не подтверждена;

выбран не тот регион страхования;

пациент выбрал организацию не того профиля;

поликлиника не может обеспечить помощь по условиям территориальной программы;

требуется личное обращение для уточнения документов.

Если отказ связан с ошибкой в данных, ситуацию часто можно исправить: обновить сведения о полисе, проверить паспортные данные, обратиться в страховую медицинскую организацию и подать заявление повторно.

Если пациент считает отказ незаконным, нужно запросить письменное объяснение и обращаться в страховую медицинскую организацию, территориальный фонд ОМС, региональный Минздрав или Росздравнадзор.

Что делать, если отказали или услуга недоступна

Если в прикреплении отказали, сначала нужно понять причину. Не каждый отказ означает нарушение: иногда заявление действительно подано не по правилам или данные не совпадают.

Порядок действий:

1. Прочитать причину отказа в личном кабинете.

2. Проверить паспортные данные.

3. Проверить сведения полиса ОМС.

4. Уточнить, действует ли полис.

5. Проверить, участвует ли поликлиника в системе ОМС.

6. Уточнить, не меняли ли поликлинику в течение года.

7. Если причина – переезд, приложить подтверждающие сведения, если они требуются.

8. Обратиться в страховую медицинскую организацию.

9. Позвонить в территориальный фонд ОМС.

10. Подать заявление лично в выбранную поликлинику.

11. При споре обратиться в региональный Минздрав или Росздравнадзор.

Если услуга недоступна на Госуслугах, можно попробовать позже, проверить региональный портал или обратиться лично. Отсутствие удобной электронной формы не лишает пациента права подать заявление на прикрепление.

Прикрепление к стоматологии и женской консультации

Прикрепление к взрослой поликлинике не всегда автоматически решает вопрос стоматологии и женской консультации. В разных регионах структура медицинских организаций устроена по-разному.

ФФОМС разъяснял, что гражданин может менять поликлинику, в том числе стоматологическую, а также женскую консультацию. Если стоматология или женская консультация входит в структуру выбранной поликлиники, отдельное прикрепление может не понадобиться. Если не входит, его могут оформлять отдельно.

Перед выбором стоит уточнить:

входит ли стоматология в структуру поликлиники;

куда прикрепляться для стоматологической помощи по ОМС;

относится ли женская консультация к выбранной поликлинике;

можно ли оформить прикрепление онлайн;

какие документы нужны;

можно ли выбрать организацию не по прописке.

Женщинам, беременным и пациентам, которым нужна регулярная стоматологическая помощь, лучше проверить эти вопросы заранее, а не после смены основной поликлиники.

Кратко: как прикрепиться к поликлинике в 2026 году

В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить ее можно через Госуслуги, если есть подтвержденная учетная запись, действующий полис ОМС и выбранная медицинская организация участвует в территориальной программе ОМС.

По собственному желанию поликлинику меняют не чаще одного раза в год. При переезде, смене места пребывания или прекращении деятельности медорганизации смена возможна чаще.

Старую поликлинику отдельно откреплять обычно не нужно: после одобрения заявления прикрепление обновится, а медицинские документы запросит новая организация.

Перед выбором важно проверить, сможете ли вы вызвать врача на дом. Если поликлиника находится далеко от фактического адреса проживания, плановые приемы могут быть удобными, но домашний вызов может обслуживать другая медорганизация.

Вопросы и ответы

Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги?

Нужно зайти на Госуслуги с подтвержденной учетной записью, открыть раздел «Здоровье», выбрать услугу прикрепления к поликлинике, проверить данные полиса ОМС, выбрать медорганизацию, заполнить заявление и дождаться ответа в личном кабинете.

Можно ли сменить поликлинику через Госуслуги?

Да, если услуга доступна в регионе, у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС. Алгоритм похож на первичное прикрепление: нужно выбрать новую медорганизацию и указать причину смены.

Сколько раз можно менять поликлинику?

По собственному желанию – не чаще одного раза в год. При изменении места жительства или места пребывания, а также в отдельных иных случаях поликлинику можно сменить вне этого ограничения.

Нужно ли открепляться от старой поликлиники?

Обычно нет. При одобрении заявления новое прикрепление заменяет прежнее, а выбранная поликлиника сама запрашивает необходимую медицинскую документацию.

Можно ли прикрепиться к поликлинике не по прописке?

Да, можно выбрать поликлинику не по месту регистрации, если она участвует в системе ОМС и может принять пациента. Но с вызовом врача на дом могут быть ограничения, если фактически человек живет в другом районе.

Сколько рассматривают заявление?

Срок зависит от региона и способа подачи. В региональных разъяснениях часто указывают срок до шести рабочих дней. Результат приходит в личный кабинет Госуслуг или сообщается выбранной поликлиникой.

Какие документы нужны взрослому?

Обычно нужны паспорт, полис ОМС или сведения о нем, СНИЛС при необходимости и подтвержденная учетная запись на Госуслугах для онлайн-заявления.

Какие документы нужны для ребенка?

Для ребенка нужны свидетельство о рождении или паспорт, полис ОМС, СНИЛС при наличии, паспорт родителя или законного представителя, а также документ о полномочиях, если обращается не родитель.

Почему могут отказать в прикреплении?

Причинами могут быть отсутствие действующего полиса ОМС, неверные данные в заявлении, неподтвержденная учетная запись, подача заявления чаще одного раза в год без переезда, выбор организации вне территориальной программы ОМС или другие основания.

Что делать, если отказали?

Нужно проверить причину отказа, исправить данные, обратиться в страховую медицинскую организацию или территориальный фонд ОМС. При споре можно подать заявление лично в поликлинику и обратиться в региональный Минздрав или Росздравнадзор.

Можно ли вызвать врача на дом из поликлиники не по месту проживания?

Не всегда. Если поликлиника выбрана не по фактическому адресу проживания, врач на дом обычно приходит по территориальному принципу – из медорганизации, обслуживающей адрес пребывания пациента.

Можно ли отдельно выбрать участкового врача?

Да, пациент может выбрать врача в выбранной медицинской организации, но с учетом согласия врача и возможностей поликлиники. Заявление подают на имя руководителя медорганизации.

Нужно ли отдельно прикрепляться к стоматологии?

Иногда да. Если стоматология не входит в структуру выбранной поликлиники, прикрепление к стоматологической поликлинике может оформляться отдельно.

Нужно ли отдельно прикрепляться к женской консультации?

Это зависит от региона и структуры медорганизаций. Если женская консультация не входит в выбранную поликлинику, может потребоваться отдельное прикрепление.

Прикрепление к поликлинике в 2026 году можно оформить онлайн через Госуслуги или лично в медицинской организации. Главное – иметь действующий полис ОМС, подтвержденную учетную запись для электронного заявления и выбирать поликлинику из числа организаций, работающих в территориальной программе ОМС.

Сменить поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год. При переезде или смене места пребывания это ограничение не действует. Старую поликлинику отдельно откреплять обычно не нужно, но перед выбором новой стоит подумать о практических вещах: удобстве записи, доступности врачей, возможности вызова на дом и отдельном прикреплении к стоматологии или женской консультации.