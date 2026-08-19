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    19 августа 2026, 17:17 • В мире

    По Зеленскому в Киеве нанесли двойной удар

    По Зеленскому в Киеве нанесли двойной удар
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Вечером во вторник уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров публично заявил о системном кризисе власти Владимира Зеленского и призвал провести выборы. Утром следующего дня НАБУ и САП объявили об операции «Форрест Гамп» по разоблачению преступной группировки с участием чиновников офиса президента. Эксперты считают, что эти события могут быть звеньями одной цепи. Кто и зачем пытается изменить расстановку сил в Киеве?

    В среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о совместной со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) спецоперации по разоблачению преступной организации. По данным ведомства, группа действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов, а также при участии чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц.

    Операция получила кодовое название «Форрест Гамп» – в честь героя одноименного американского фильма. НАБУ и САП опубликовали ролик, в котором один из участников объясняет выбор названия: «Только недоумок может записать на своих детей воровство денег и оплату их учебы, поэтому – «Форрест Гамп».

    Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о следственных действиях в отношении заместителя руководителя офиса Зеленского Ирины Мудрой, отвечающей за юридические вопросы, неформального лидера группы «Восстановление Украины» Вадима Столара и бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася. Обыски также прошли в офисе наблюдательного совета Sense Bank, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого ранее называли «кошельком Зеленского», а также у председателя набсовета банка Николая Гладыщенко.

    По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, неназванные представители офиса Зеленского поручили Мудрой взять банк под контроль, чтобы не допустить его перехода под управление других властных структур. Инициативу, утверждает депутат, поддерживали представители наблюдательного совета и правления банка.

    По версии следствия, участники группы организовали легализацию 150 млн гривен наличными. Деньги якобы проводились через счета подставных компаний, после чего вводились в легальный оборот. Предположительно, средства планировали использовать для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас» – вероятно, бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко.

    Следствие также считает, что при переводах обходились банковские процедуры финансового мониторинга. По словам Железняка, крупные операции могли маскировать под оплату товаров, стройматериалов и услуг либо под возвратную финансовую помощь, после чего деньги быстро переводились на счет Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) или через транзитные компании.

    НАБУ заявляет и о попытках участников группы влиять на кадровые решения в правоохранительной системе. Во время обысков был найден план антикризисных коммуникаций, связанный с деятельностью парламентской следственной комиссии. Позже в среду Зеленский уволил Мудрую, не уточнив причины кадрового решения.

    На этом фоне обращает на себя внимание выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, которое прозвучало накануне операции «Форрест Гамп». Он заявил о системном кризисе управления, раскритиковал действующую власть, в том числе за коррупцию, и призвал к проведению выборов.

    «Коррупция – это только симптом. Основная проблема значительно глубже. У нас есть системный кризис управления. Старая система слишком часто живет по собственным правилам – она защищает себя, она боится перемен, она медленно принимает решения», – сказал Федоров.

    «Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны. Это сложно. Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату», – отметил он.

    Отставка Федорова ранее стала причиной одного из наиболее серьезных внутриполитических кризисов на Украине. Решение вызвало недовольство части западных союзников Киева и протесты внутри страны. В среду митингующие вновь собрались у здания Рады, выступая против назначения главой Минобороны Евгения Хмары и требуя вернуть Федорова.

    Несмотря на протесты, депутаты поддержали кандидатуру Хмары. За него проголосовали 312 парламентариев, против – двое. При этом сама операция НАБУ и САП, как предположило издание «Страна», могла иметь непосредственное отношение к голосованию по кандидатуре нового министра обороны. По версии журналистов, антикоррупционное ведомство могло использовать один из эпизодов дела Микитася, чтобы связать его со Столаром и Мудрой и тем самым оказать давление на Зеленского и группу «Восстановление Украины».

    «Не исключено, что НАБУ сейчас решило достать из «загашника» один из эпизодов дел по Микитасю, с которым можно было связать Столара и Мудрую. Цель – оказать информационно-политическое давление на Зеленского (через Мудрую) и побудить курируемую Столаром группу «Восстановление Украины» не голосовать за Хмару», – предположили журналисты.

    «Однако это не сработало. И голосов за Хмару хватило с избытком. Зеленский показал, что контролирует парламент, а оппозиционные фракции – что с Федоровым и Ко им не по пути. То есть они голосовали не столько за Хмару, сколько против Федорова», – отмечает «Страна».

    Таким образом, обращение Федорова, операция НАБУ и САП и последующее голосование за нового министра обороны оказались связаны общим внутриполитическим конфликтом вокруг контроля над ключевыми институтами власти. Как отмечают в экспертном сообществе,

    эти события могут быть звеньями одной цепи, хотя Зеленский продолжает демонстрировать устойчивость.

    «Конфронтация между Зеленским и теми силами, которые фактически управляют Украиной извне, вышла на новый уровень», – считает политолог Лариса Шеслер. Она напомнила, что одним из инструментов воздействия на Банковую являются НАБУ и САП. В этой связи операция «Форрест Гамп» может быть направлена на то, чтобы припугнуть и укротить Зеленского. Отдельное внимание эксперт обратила на фигуру заместителя руководителя его офиса Ирины Мудрой, у которой прошли обыски.

    «Мудрая не рулит процессами, как, например, Давид Арахамия или Андрей Ермак. Но она держит в руках очень много информации о цепочках, связывающих между собой украинский бизнес, министерство обороны, офис Зеленского. Другими словами, через нее можно установить и доказать коррупционные связи», – детализировала собеседница.

    По ее мнению, в этом контексте едва ли можно считать совпадением одновременное проведение операции НАБУ и САП и обращение Федорова. «Я думаю, что многие политические силы на Западе посчитали нужным иметь в запасе серьезного игрока, способного составить конкуренцию Зеленскому. И, по всей вероятности, ставка сделана именно на экс-главу минобороны Федорова. В его пользу сыграло то, что он молод, легко управляем, не имеет отдельных рычагов влияния, как, скажем, Валерий Залужный, у которого большая поддержка в армии. Федоров – это фигура, которая может опираться только на толпу, на украинского обывателя, которого очень легко обмануть лозунгами», – пояснила Шеслер.

    Схожую связь между обращением Федорова и операцией «Форрест Гамп» проводит и обозреватель «Украины.ру» Владимир Скачко. По его оценке, если на Украине все же назначат выборы, то ключевое соперничество, вероятно, развернутся между Федоровым и Залужным.

    Как отметил собеседник, Федоров «седлает» близкую избирателям риторику о подотчетности власти, с которой в 2019 году побеждал нынешний «Слуга народа». «В целом все выборы на Украине похожи друг на друга. Когда приходит время, начинается излишний пафос и обещания всего и всем. Потом, правда, наблюдаются проблемы с выполнением заявленного», – указал собеседник.

    Он полагает, что обращение Федорова и проведение операции «Форрест Гамп» являются звеньями одной цепи и частью политического процесса, направленного на дальнейшее подчинение Украины Западу. «Для этого предпринимаются в том числе попытки принудить Зеленского к выборам. Какую цену он готов заплатить за пребывание во власти?», – задается риторическим вопросом Скачко.

    При этом, по прогнозу Шеслер, Зеленский будет до последнего бороться за сохранение власти и противиться проведению президентских выборов. «Он отлично понимает, как только он «слетает» – тут же теряет не просто капиталы, но и рискует лишиться жизни. Кого Зеленский сможет мобилизовать в свою поддержку – покажет время. Но важно понимать, что все структуры – местное самоуправление, избирательные комиссии и суды – на сегодняшний день подконтрольны Зеленскому», – заключила эксперт.

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