Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.14 комментариев
Петарда взорвалась в руках у подростка на западе Москвы
На западе Москвы 14-летний подросток пострадал от взрыва петарды
На улице Ватутина в западной части Москвы четырнадцатилетний подросток получил травмы в результате взрыва петарды в руках, сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на западе столицы, где в руках у 14-летнего мальчика сработало пиротехническое изделие, в результате чего он получил травмы, передает ТАСС.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Летом в Москве самодельная петарда взорвалась в руках у мужчины.
В мае пиротехника на репетиции последнего звонка покалечила школьников.
Тогда в Пермской области при взрыве петарды пострадали трое учащихся.