Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Экс-глава Госкомиссии по запасам Шпуров признал вину по делу о взятке
Бывший генеральный директор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров признал вину по делу о взяточничестве и выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат.
Защитник Шпурова в ходе судебного заседания, где рассматривалась жалоба защиты на арест фигуранта, заявил, что его клиент полностью признал вину по предъявленному обвинению, передает РИА «Новости».
В начале октября суд в Москве отправил Шпурова под арест, защита обжаловала решение, однако Мосгорсуд оставил его в СИЗО.
В отношении Шпурова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным агентства, он получил около 24,3 тыс. долларов за постановку запасов полезных ископаемых на государственный баланс в интересах добывающей компании.
Также возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя – учредителя этой компании. Шпуров занимал должность гендиректора ГКЗ с 2013 года. В середине октября исполняющим обязанности главы учреждения был назначен Игорь Полушин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве задержали генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова.
Летом по делу о взятке арестовали гендиректора «Газпром энергохолдинг – закупки» Игоря Мазина.
В апреле суд в Москве заочно арестовал бывшего руководителя ВГНКИ Леонида Киша по обвинению в получении взятки.