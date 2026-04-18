Суд заочно арестовал экс-главу ФГБУ «ВГНКИ» за взятки

Суд заочно арестовал экс-директора ВГНКИ Киша за взятки и объявил в розыск

Tекст: Вера Басилая

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал бывшему директору ВГНКИ Леониду Кишу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Арест будет действовать с момента его задержания на территории России либо экстрадиции или депортации в страну, передает ТАСС.

В материалах суда указано, что Кишу заочно предъявлено обвинение по части шестой статьи 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Экс-руководитель объявлен в международный розыск.

Решение суда первой инстанции защитой обвиняемого было обжаловано, но Мосгорсуд признал постановление законным.

Суд также отправил в СИЗО начальника Западно-Сибирской железной дороги по подозрению в коррупции.

Басманный суд Москвы арестовал двух заместителей руководителя ФССП Москвы по делу о взятках.

Также Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Московского Художественного академического театра им. М. Горького Артура Гезерова.