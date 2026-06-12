Путин сообщил о планах увеличить выпуск ПЗРК «Верба» и тепловизоров «Зарница»

Tекст: Мария Иванова

Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле анонсировал расширение выпуска ПЗРК «Верба», передает ТАСС.

«Верба – это вооружение, которое есть у нас в войсках. Будем наращивать производство. Вот министр знает, совсем недавно я как раз об этом многократно и говорил, об использовании такой техники», – подчеркнул российский лидер.

Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в стране также увеличивают производство тепловизоров «Зарница» для данных комплексов. По его словам, сейчас объемы недостаточны, однако ведомство планирует добиться паритета между количеством поставляемых пусковых установок и приборов. Глава Минобороны назвал устройство надежным и хорошо зарекомендовавшим себя в боевых условиях.

Зенитные комплексы активно применяются на линии соприкосновения для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотников противника. Оружие эффективно справляется с разведывательными дронами и отражает налеты ударных аппаратов. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» также фиксировали успешные случаи поражения крылатых ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» запланировал увеличение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

По итогам боевого применения в зоне спецоперации это оружие сохранило мировое лидерство среди аналогов.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о кратном росте производства наиболее востребованных видов вооружения.