ПЗРК «Верба» сохранил лидерство среди мировых аналогов оружия
Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» по-прежнему занимает одну из ведущих позиций в мире среди подобного вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы». Об этом представители компании рассказали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.
В холдинге отметили, что выводы о высоких характеристиках комплекса сделаны на основе его боевого применения в ходе спецоперации на Украине. «По результатам боевого применения в рамках СВО можно сделать вывод о том, что ПЗРК «Верба» сохраняет лидирующие позиции в мире в данном виде вооружения», – заявили представители компании.
Эксперты подчеркивают, что «Верба» одинаково успешно применяется против самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов. Комплекс активно используется для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками как на линии соприкосновения, так и в глубине территории. Также были зафиксированы отдельные случаи поражения крылатых ракет этим ПЗРК.
В компании уточнили, что в последнее время расход зенитных ракет на одну цель заметно снизился по сравнению с расчетными значениями. Это свидетельствует не только о повышенном качестве самого комплекса, но и о возросшей подготовке расчетов зенитчиков.
Система ПВО ликвидировала два дрона-разведчика Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. ПЗРК «Верба» остается незаметным, но эффективным оружием российских войск.