  • Новость часаВзрывы прогремели на побережье Одесской области Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поляков запугивают диверсантами с востока
    ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии
    На кладбище Львова осталось всего 20 мест для боевиков ВСУ
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Экс-премьер Польши обвинил Варшаву в содействии побегу Миндича
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    Автоэксперт объяснил снижение смертности при ДТП в России
    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе
    Мнения
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    33 комментария
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    6 комментариев
    19 ноября 2025, 06:22 • Новости дня

    ПЗРК «Верба» сохранил лидерство среди мировых аналогов оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» сохраняет статус одного из лучших в мире в данном виде вооружения, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

    Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» по-прежнему занимает одну из ведущих позиций в мире среди подобного вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы». Об этом представители компании рассказали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

    В холдинге отметили, что выводы о высоких характеристиках комплекса сделаны на основе его боевого применения в ходе спецоперации на Украине. «По результатам боевого применения в рамках СВО можно сделать вывод о том, что ПЗРК «Верба» сохраняет лидирующие позиции в мире в данном виде вооружения», – заявили представители компании.

    Эксперты подчеркивают, что «Верба» одинаково успешно применяется против самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов. Комплекс активно используется для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками как на линии соприкосновения, так и в глубине территории. Также были зафиксированы отдельные случаи поражения крылатых ракет этим ПЗРК.

    В компании уточнили, что в последнее время расход зенитных ракет на одну цель заметно снизился по сравнению с расчетными значениями. Это свидетельствует не только о повышенном качестве самого комплекса, но и о возросшей подготовке расчетов зенитчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сбили украинский ударный вертолет на Артемовском направлении. Система ПВО ликвидировала два дрона-разведчика Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. ПЗРК «Верба» остается незаметным, но эффективным оружием российских войск.

    16 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров

    Минобороны: ВС России совершили прорыв на пять километров при освобождении Ровнополья

    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России провели молниеносное наступление на пять километров при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» совершили прорыв на пять километров вглубь обороны Вооруженных сил Украины при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, передает ТАСС. «Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на пять километров в глубину оборонительных порядков ВСУ. Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», – подчеркнули в Минобороны.

    Ровнополье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка за неделю. Всего с начала ноября подразделения 127-й дивизии 5-й армии установили контроль над шестью населенными пунктами в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области. ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области.

    Комментарии (7)
    17 ноября 2025, 05:44 • Новости дня
    Иностранные наемники добровольно сложили оружие в Орестополе после штурма

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орестополе группа иностранных наемников, не сумевших покинуть позиции, отказалась от сопротивления и сдалась в плен, среди них не было документов.

    Иностранные наемники добровольно сложили оружие в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Об этом сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.

    «Иностранные наемники были. Кто смог сбежать – они сбежали, кто не смог – добровольно сложили оружие», – рассказал он.

    По словам Тима, принятие решения о сдаче обеспечила потеря документов у наемников: их забирали перед боями, чтобы невозможно было установить личности в случае пленения. Выдать принадлежность к иностранцам позволяли лишь шевроны.

    Об освобождении Орестополя Минобороны России объявило 14 ноября, сообщает ТАСС. Ранее другой командир с позывным Док рассказал, что украинские военные бежали из Орестополя, когда начался штурм.

    Командир отметил, что российские бойцы зашли внезапно малыми группами с трех сторон и не встретили активного сопротивления: ВСУ сразу покинули позиции.

    Для выхода к Орестополю использовались мотоциклы, затем подразделения продвигались малыми группами. Противник не вступал в контактный бой, предпочитая отходить от линии столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Российские военные завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике.

    За последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 07:02 • Новости дня
    Силовики сообщили о пленении солдата ВСУ в гражданской одежде

    В Харьковской области взяли в плен переодетого в гражданское военного ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области российские силовики задержали военнослужащего ВСУ, переодевшегося в гражданскую одежду в попытке скрыться.

    По данным ТАСС, украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, сменив военную форму на гражданскую одежду и выдавая себя за мирное население.

    Ранее агентство отмечало, что ситуация для ВСУ в регионе критическая, части ВСУ отступают в Волчанске и сдают оружие.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выезжал к подразделениям 113-й и 57-й бригад территориальной обороны.

    Также сообщается, что в соседней Сумской области массово дезертируют контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет из-за тяжелых условий службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, объяснив это принудительной мобилизацией.

    В Красноармейске для окруженных частей ВСУ сложилась критическая ситуация, и перед солдатами остаются только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированными.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 23:14 • Новости дня
    Российские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить средствами ПВО.

    Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.

    По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».

    О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.

    Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».

    Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    СМИ: Нехватка тротила в Европе замедлила поставки боеприпасов Киеву

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 09:29 • Новости дня
    Разработчик анонсировал дебют гражданских дронов «Молния» на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые беспилотный летательный аппарат гражданской версии «Молния» будет представлен на международной выставке авиации и космонавтики в Дубае в 2025 году, сообщили в компании-разработчике.

    Российская компания-разработчик объявила о презентации гражданской версии беспилотных авиационных комплексов Lightning на выставке Dubai Airshow-2025, передает РИА «Новости». Организаторы заявили, что этот FPV-дрон станет главным российским экспонатом на объединенной экспозиции на территории ОАЭ. Гражданские варианты платформы «Молния», зарекомендовавшей себя в ходе спецоперации на Украине, предназначаются для подготовки операторов, экспресс-разведки, мониторинга, поисково-спасательных миссий, быстрой доставки грузов до 6 кг, а также для других задач, где требуется мобильность.

    Разработчик подчеркнул универсальность платформы, адаптирующейся под специализированные задачи и климатические условия. В частности, дроны планируется применять для мониторинга промышленности и объектов в странах Ближнего Востока. Беспилотники Lightning характеризуются доступной стоимостью, а их массовое производство возможно без существенных затрат.

    По словам производителя, военная версия FPV-дрона успешно эксплуатируется российскими военными и получает положительные отзывы. Все доработки на основе обратной связи внедряются в обеих версиях, что позволило совершенствовать и гражданский вариант «Молнии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет «Молнии-2» поразил цель ВСУ на рекордной дальности 82 км. Операторы БПЛА в зоне спецоперации на Украине научили дроны «Молния-2» обходить средства радиоэлектронной борьбы противника. БПЛА «Молния-2» уничтожили позиции ВСУ под Харьковом.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон сообщил о планах США обогнать Китай по производству дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство Сухопутных войск США планирует быстро нарастить выпуск дронов и сделать упор на сотрудничество с частным сектором.

    США рассчитывают в кратчайшие сроки обогнать Китай по объемам производства беспилотников, заявил в эфире телеканала CBS глава Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, передает ТАСС.

    По его словам, Китай производит в год 12-14 беспилотников. При этом Дрисколл выразил надежду на помощь американского частного сектора.

    По его мнению, Пентагон намерен не только развивать собственные мощности, но и активно привлекать частные компании для быстрого наращивания серийного производства компонентов и самих дронов.

    Ранее Дрисколл отметил, что США в прошлом допускали ошибку, полностью полагаясь на частный сектор и предприятия ВПК, теперь же этот подход изменится в пользу смешанной модели.

    В начале июня Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Федеральное авиационное управление ускорить внедрение американских технологий для увеличения производства беспилотников.

    В июле глава Пентагона Пит Хегсет поручил ускорить развертывание высокотехнологичных БПЛА, чтобы усилить конкурентоспособность США в сфере вооружений и опередить Россию и Китай. Сообщается, что военное ведомство США изучает опыт применения дронов в ходе боевых действий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина рискует столкнуться с проблемами при поставке своих БПЛА в США из-за наличия китайских компонентов. Армия США планирует закупить в течение двух-трех лет не менее 1 млн беспилотников. Евросоюз оказался зависим от поставок редкоземельных металлов из Китая для своей оборонной промышленности.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 10:25 • Новости дня
    Авиаракету Х-БПЛА впервые представили на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиационная ракета Х-БПЛА вместе с пусковой установкой впервые была официально продемонстрирована на статической экспозиции Dubai Airshow рядом с комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Авиационную ракету Х-БПЛА с пусковой установкой впервые представили на Ближнем Востоке на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, сообщает ТАСС.

    Демонстрация прошла на статической экспозиции выставки, где ракета размещена рядом с российским зенитным ракетным комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку модернизированных авиационных ракет «Вихрь-1» для Минобороны.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 02:44 • Новости дня
    БПЛА 42-й дивизии России уничтожили 20 точек операторов ВСУ на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты ударных беспилотников за месяц выявили и ликвидировали десятки позиций противника вместе с оборудованием в Запорожской области.

    Около двадцати позиций операторов FPV-дронов украинских сил были ликвидированы в районе населенного пункта Работино Запорожской области, передает РИА «Новости». Командир роты с позывным «Немец» сообщил, что расчеты ударных БПЛА 42-й дивизии группировки «Днепр» в течение месяца выявляли и уничтожали замаскированные точки противника вдоль линии соприкосновения.

    Прямая речь командира: «В течение месяца наши расчеты ударных БПЛА активно выявляли и уничтожали замаскированные позиции расчетов FPV противника вдоль линии соприкосновения. В течение месяца наши расчеты уничтожили около 20 таких позиций вместе с оборудованием».

    FPV-дроны используются для передачи видео на очки виртуальной реальности операторов и широко применяются в зоне боевых действий на Украине. Регион Запорожской области с сентября 2022 года официально включен в состав России по итогам референдума.

    На текущий момент свыше 70% региона находится под контролем России, временным административным центром выступает город Мелитополь, а город Запорожье удерживают украинские формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины недалеко от Константиновки в Донецкой народной республике.

    Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, преимущественно в Ростовской и Белгородской областях.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» ликвидировали украинских военных и технику во время попытки ротации на севере Сумской области.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд зарубежных стран проявляют интерес к возможности передачи технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam на своей территории, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow – 2025.

    Згировская сообщила, что ряд иностранных государств выразили заинтересованность в получении технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотников Supercam на своих территориях, передает ТАСС. Основное внимание зарубежных партнеров привлек флагман Supercam S350, который известен результативным применением в ходе СВО, а также надежностью, устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы и качеством аэроразведки.

     Згировская отметила, что «потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла».

     Представитель организации особо подчеркнула, что эффективность беспилотников серия Supercam на линии боевого соприкосновения подтверждается их работой по выявлению и точному определению координат целей, интеграции с системами вооружения и объективному контролю результата. Благодаря комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией, цикл подготовки данных для удара значительно ускоряется по сравнению с традиционными методами наземной разведки.

     Дополнительно отмечено, что потенциальных покупателей привлекают простота эксплуатации комплекса, универсальность станции управления, совместимой со всеми аппаратами линейки, а также возможность запуска с автомобиля высокой проходимости, обеспечивающего мобильность и живучесть расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые беспилотники Supercam решили представить на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Первый конвертоплан Supercam презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 10:16 • Новости дня
    FT сообщила о возможном срыве проекта истребителя Франции и Германии

    FT: Франция и Германия могут отказаться от проекта по созданию истребителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS) и вместо этого сфокусироваться на создании облачной системы управления военными силами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

    Франция и Германия могут в ближайшее время отказаться от инициативы по созданию истребителя нового поколения в рамках проекта Future Combat Air System, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Берлин и Париж пытаются спасти свой Future Combat Air System (FCAS), крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений, которая находится на грани краха, потому что Airbus и Dassault Aviation расходятся во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения», – цитирует издание слова источника.

    Перед ожидаемой встречей на высоком уровне Париж и Берлин обсуждают сокращение масштабов FCAS – планируется сосредоточиться на создании «облачной» системы связи, которая объединит истребители с радарами, беспилотниками и другими средствами управления. Этот вариант предусматривает пересмотр условий сделки и возможное сокращение сроков реализации до 2030 года.

    Вопрос сохранения и направления проекта будет обсуждаться в понедельник на встрече министров обороны Франции и Германии, а затем – на переговорах лидеров стран во вторник. Издание подчеркивает, что Франции, Германии и Испании необходимо принять развязку по созданию истребителя до конца года, хотя многие уже считают, что разногласия между сторонами невозможно разрешить.

    По словам французского банкира, близкого к проекту, «сделка полностью обездвижена и близка к концу. Больше нет доверия, каждая сторона обвиняет другую в нарушении условий. Это нельзя исправить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция выразила обеспокоенность по поводу перевооружения Германии.

    Американское издание The Washington Post сообщило о возможной угрозе совместным военным проектам Франции и Германии.

    Франция ранее отметила возможность создать истребитель нового поколения самостоятельно, без участия Германии.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 07:31 • Новости дня
    Производитель заявил об уникальности российских дронов «Орлан»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многофункциональный разведывательный комплекс с беспилотниками «Орлан-10Е», эксплуатируемый российской армией на Украине, отличается мобильностью и проверенной надежностью при выполнении различных задач, заявили в компании-производителе «Специальный технологический центр» (СТЦ) в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Многофункциональный разведывательный комплекс с беспилотниками «Орлан», который используется российскими военными в спецоперации на Украине, отличается уникальными характеристиками для своего класса, передает ТАСС.

    Компания-производитель «Специальный технологический центр» подчеркнула, что комплексы «Орлан-10Е» мобильны, компактны, демонстрируют высокую надежность и способны нести различные типы нагрузок для выполнения разных задач.

    В СТЦ также добавили, что эти беспилотники эксплуатируются уже много лет и их эффективность подтверждена условиями реального применения. Продвижением продукции военного назначения занимается «Рособоронэкспорт».

    На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае представлены не только комплекс «Орлан-10Е», но и обновлённая версия «Орлан-30», также успешно работающая в рамках СВО. Мероприятие проходит с 17 по 21 ноября и дает возможность показать российские разработки зарубежным заказчикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СТЦ анонсировал показ беспилотника «Орлан» на выставке в Дубае.

    Водитель грузовика и боец экипажа комплекса «Орлан» ранее пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:09 • Новости дня
    США вывезли установки Typhon с базы в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные переместили мобильные установки Typhon с базы Ивакуни, которые могли запускать крылатые ракеты Tomahawk, после волны общественного недовольства, сообщило агентство Киодо.

    Министерство обороны Японии уведомило администрацию города Ивакуни о том, что США вывезли мобильные комплексы Typhon с военной базы, пишет ТАСС.

    Эти установки участвовали в американо-японских учениях Resolute Dragon, завершившихся 25 сентября, однако фактически остались на базе до 10 ноября. Такая задержка вызвала протесты местных жителей и организаций, опасавшихся постоянного присутствия оружия средней дальности на территории Японии.

    Общественные организации обратились в министерство обороны с требованием ускорить вывоз комплексов, опасаясь роста напряженности и угрозы для безопасности страны. Министерство в свою очередь известило американскую сторону о необходимости немедленного вывода установок. Причины задержки официально не раскрываются, однако, по мнению местных экспертов, они могли быть связаны с шатдауном в США.

    Комплексы Typhon способны запускать ракеты SM-6 и Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км. Подобные системы временно завозились США также на север Филиппин, однако там они продолжают находиться и в настоящее время. Размещение этих вооружений неоднократно критиковали Китай и Россия, подчеркивая риски для региональной стабильности. В сентябре официальный представитель китайского МИД призвал Вашингтон и Токио оперативно убрать установки Typhon из Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США оставили на базе в Японии батарею ракетного комплекса средней дальности Typhon после учений.

    Между тем планы по поставке ракет Tomahawk Киеву оказались под вопросом из-за отсутствия у Украины подходящих пусковых установок.

    Ранее американский президент отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:55 • Новости дня
    Авиадиспетчеры зафиксировали сбои GPS в Карибском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбои в работе спутниковой навигационной системы могут наблюдаться в Карибском море, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах со ссылкой на данные района полетной информации, находящегося под управлением острова Кюрасао.

    Сбои в работе спутниковой навигационной системы GNSS зафиксированы в районе Карибского моря, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, передает ТАСС.

    Как пояснил источник агентства, перебои GNSS отмечаются в южной, юго-западной и юго-восточной частях зоны ответственности диспетчерских служб Кюрасао. Эти участки ограничены границами Венесуэлы, Доминиканской республики, Пуэрто-Рико, Ямайки и Гаити.

    «В пределах района полетной информации Кюрасао, расположенного в южной части Карибского моря, отмечаются перебои сигнала спутниковых навигационных систем GNSS», – сообщил собеседник агентства. По его словам, диспетчеры отмечают, что радиолокация, радиосвязь и другие навигационные средства продолжают работать в обычном режиме.

    Предупреждение об этих перебоях разослано всем пользователям воздушного пространства региона. Оно будет действовать до конца года и не ограничено по высоте полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас вместо GPS из-за участившихся сбоев.

    НАТО признало свою беспомощность перед сбоями в системе GPS над Балтикой.

    Ранее самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту после того как столкнулся с помехами в работе GPS.

    Комментарии (0)
    Главное
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    Назван возможный срок открытия аэропорта в Ростове-на-Дону
    Горелкин призвал россиян удалить игру S.T.A.L.K.E.R.
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries
    В США решили «разобрать изнутри» министерство образования
    «Столото» удалило пост с Долиной о розыгрыше квартир

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации