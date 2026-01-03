Венесуэла заявила о праве на самооборону после атак США

Tекст: Валерия Городецкая

«В строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, территории и независимости. Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского региона и всего мира к активной солидарности перед лицом этой империалистической агрессии», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

В посольстве указали, что действия США они расценивают как «крайне серьезную военную агрессию», нарушающую статьи 1 и 2 Устава ООН, которые закрепляют уважение суверенитета и равенство государств. В тексте заявления подчеркивается, что атака Вашингтона «представляет угрозу международному миру и стабильности, особенно в Латинской Америке и Карибском бассейне», а также создает риск для жизни миллионов людей.

В то же время пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова заявила, что в результате ударов США здание российского посольства в Каракасе не пострадало. По ее словам, по районам, где находится российская дипмиссия и прилегающим частям венесуэльской столицы, удары не наносились, все сотрудники находятся в безопасности.

Ранее МИД сообщил об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле. Ведомство напомнило экстренные контакты для граждан в Венесуэле.

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес сообщил о пуске ракет американскими военными вертолетами в жилых районах Каракаса и нескольких штатах страны.