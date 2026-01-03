Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
МИД России напомнил экстренные контакты для граждан в Венесуэле
Министерство иностранных дел России на фоне событий, происходящих в Венесуэле, напомнил своим гражданам о возможности обратиться за помощью в экстренных ситуациях.
«В свете развития ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла напоминаем экстренные контакты посольства и департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России», – говорится в сообщении российского МИД в Telegram-канале.
Ведомство опубликовало круглосуточные многоканальные номера телефонов и адреса электронной почты для связи.
Ранее МИД сообщил об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.
Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.