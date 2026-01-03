Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
Венесуэла собралась обратиться в ООН по факту военной агрессии США
Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.
Правительство Венесуэлы намерено обратиться в ООН, а также к другим международным организациям из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
В тексте документа отмечается: «Боливарианская дипломатия мира направит соответствующие обращения в Совет Безопасности ООН, генеральному секретарю этой организации, Сообществу латиноамериканских и карибских государств и Движению неприсоединения, чтобы потребовать осуждения и привлечения к ответственности правительства США».
Каракас подчеркивает, что подобные действия со стороны США угрожают не только стабильности в мире, но и жизни миллионов людей. Венесуэла рассчитывает на жесткую международную реакцию и поддержку своих инициатив по противодействию военному давлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.