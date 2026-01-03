Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.
Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
«Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.
Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.
Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.
Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.