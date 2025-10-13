Мошенники начали принуждать россиян снимать самозапрет на кредиты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Телефонные мошенники начали использовать новые схемы обмана, чтобы убедить россиян снять самозапрет на получение кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Аферисты звонят гражданам от имени сотрудников налоговой службы и заявляют о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории, предлагая для исправления проблемы временно снять самозапрет.

Другая распространенная схема – звонок от якобы сотрудника банка, который сообщает о подозрительных операциях со счетом жертвы. Чтобы якобы обезопасить средства, мошенник настаивает на необходимости временно отменить ограничение на кредиты. Также злоумышленники представляются работниками государственных структур и обещают льготы или выплаты при условии снятия самозапрета.

МВД рекомендует при получении подобных звонков немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.

С 1 марта 2025 года россияне могут устанавливать самозапрет на получение кредитов через МФЦ или портал «Госуслуги» – эта мера введена для борьбы с мошенничеством. За первые семь месяцев работы сервиса поступило 15,7 млн заявлений на установку самозапрета и 1,1 млн – на его снятие, что составляет 7% от всех ранее поданных заявлений. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2025 года самозапрет действует у 14 млн граждан.

